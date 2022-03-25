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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Перед нами три важнейших задачи: Гройсман о плане восстановления Украины

Валентина Летяк редактор ленты
володимир гройсман

Экс-премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в эфире ICTV, как можно поддержать экономику Украины во время войны и что нужно сделать для восстановления страны после ее завершения.

– Перед нами есть три важнейших задачи. Первое – это военная победа, и здесь у всех нас большая гордость за нашу профессиональную армию. Второе – это победа на экономическом фронте. Она состоит из двух частей: поддерживать текущую ситуацию и принятие оперативных решений, чтобы там, где возможно, работали украинцы, экономика работала. И третий важный вопрос – это воссоединение украинских семей. Сейчас многие семьи разделены, и это большое испытание, – подчеркнул он.

По его словам, уже сейчас важно формировать стратегию восстановления страны, в частности, создавать международный фонд по восстановлению – инициатива такая уже есть.

– Мы видим сегодня огромные удары по разным сферам экономики – металлургический комплекс, аграрный сектор, инфраструктура, блокирование украинских портов, часть переработки, вопросы энергетики. Особое внимание нужно еще сформировать в сторону местного самоуправления, потому что на него сейчас возложена реализация гуманитарных задач, работы с беженцами, – считает Гройсман.

По его мнению, именно здесь следует сформировать систему взаимоотношений между центром и общинами.

Относительно создания плана восстановления Украины, Гройсман считает, что его должны разрабатывать украинцы с привлечением опыта международных партнеров, напомнив, что сам имел такой опыт в 2014 году, когда формировался подобный план восстановления.

– Это должны быть украинские эксперты. Я со многими сам общаюсь. Я готов в любой момент использовать весь свой опыт для формирования такого плана, если это будет необходимо, – отметил политик.

Гройсман добавил, что в этом плане должен быть отдельный пункт – репарации России, в том числе использование арестованного ресурса, который должен быть полностью конфискован и передан в фонд восстановления Украины.

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