Перед нами три надважливі завдання: Гройсман про план відновлення України

Експрем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів в ефірі ICTV, як можна підтримати економіку України під час війни та що треба зробити для відновлення країни після її завершення.

– Перед нами є три надважливі завдання. Перше – це військова перемога, і тут у всіх нас велика гордість за наше професійне військо. Друге – це перемога на економічному фронті. Вона складається з двох частин: підтримувати поточну ситуацію і ухвалення оперативних рішень, щоб там, де можливо, українці працювали, економіка працювала. І третє надважливе питання – це возз’єднання українських родин. Зараз багато сімей розділені, і це велике випробування, – наголосив він.

За його словами, вже зараз важливо формувати стратегію відновлення країни, зокрема створювати міжнародний фонд з відновлення – ініціатива така вже є.

– Ми бачимо сьогодні величезні удари по різних сферах економіки – металургійний комплекс, аграрний сектор, інфраструктура, блокування українських портів, частина переробки, питання енергетики. Особливу увагу треба ще сформувати в бік місцевого самоврядування, бо на нього зараз покладена реалізація гуманітарних завдань, роботи з біженцями, – вважає Гройсман.

На його думку, саме тут треба сформувати систему взаємовідносин між центром і громадами.

Щодо створення плану з відновлення України, Гройсман вважає, що його мають розробляти українці із залученням досвіду міжнародних партнерів, нагадавши, що сам мав такий досвід у 2014 році, коли формувався подібний план відновлення.

– Це мають бути українські експерти. Я з багатьма сам спілкуюся. Я готовий в будь-який момент використати весь свій досвід для формування такого плану, якщо це буде необхідно, – наголосив політик.

Гройсман додав, що у цьому плані має бути окремий пункт – репарації Росії, зокрема використання ресурсу, який арештований і має бути повністю конфіскований та переданий у фонд відновлення України.