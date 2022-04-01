Верховна Рада України схвалила закон, який гарантує повне відшкодування суми банківських вкладів фізичним особам на час дії воєнного стану.

Про це у п’ятницю, 1 квітня, заявив голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетьманцев.

Зокрема, депутати схвалили закон №5542-1, який передбачає гарантування вкладів фізосіб у повному обсязі (без обмеження за сумою вкладу) на час дії воєнного стану в Україні та протягом трьох місяців після цього.

Потім сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами зросте до 600 тис. грн.

Досі максимальна сума відшкодування склала 200 тис. грн.

Закон перебував на розгляді Ради ще з минулого року.

Серед іншого він передбачає приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів. Це – один із структурних маяків у меморандумі з МВФ.