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Факты / Украина / Политика

Рада одобрила национализацию имущества граждан России и коллаборантов

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Верховна Рада

Верховная Рада одобрила закон, предусматривающий национализацию имущества граждан РФ, а также граждан Украины, публично отрицающих войну.

За принятие в целом законопроекта №7169 О внесении изменений в Закон Украины Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов по уточнению отдельных положений проголосовали 305 парламентариев.

Принятие этого законопроекта увеличит эффективность экономической войны против Украины и усилит защиту прав и свобод граждан Украины.

В уточнении к документу указано, что резидентами РФ (кроме юридических лиц) являются также и граждане России, а также лица, не являющиеся гражданами, но имеющие наиболее тесную связь с РФ: имеющие место жительства или занимающиеся там основной деятельностью.

Кроме того, по решению СНБО или суда, к резидентам РФ могут приравниваться физические или юридические лица (независимо от гражданства, места жительства, местонахождение и т.п.), публично отрицающие или поддерживающие вооруженную агрессию России против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины.

Под действие закона также подпадают лица, которые не остановили или не прекратили свою экономическую (в частности, хозяйственную) деятельность на территории РФ в период действия военного положения в Украине.

В этот круг лиц будет применяться принудительное изъятие их активов в Украине.

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Фото: Depositphotos

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