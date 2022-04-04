Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина сможет компенсировать импорт газа после отказа ЕС от покупок у РФ.

– Сегодня у нас потребление до войны было около 30 млрд, из них около 20 млрд – добывали в Украине и где-то 10 млрд мы импортировали. На самом деле это не проблема. Диверсифицировать можно все, сегодня мир таков, что есть возможности это сделать, – отметил он.

По словам Галущенко, когда россияне полностью остановили транзит угля Украине в ноябре прошлого года, власти нашли, как диверсифицировать его и наладили поставки.

Он уточнил, что необходимость была покрыта с излишком – главное, чтобы было желание это сделать, а не использовались отговорки, что это сложно.

– Люди говорили, что вырастут платежки в Европе, если мы будем диверсифицировать. А у меня простой ответ: это цена за вашу свободу, – сказал министр.

Галущенко признал, что из-за военных действий в Украине упала добыча газа, кроме того, часть месторождений оказались на линии столкновений с РФ.