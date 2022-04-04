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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Украина сможет компенсировать импорт газа после отказа ЕС от покупок у РФ – Галущенко

Анастасия Гевко редактор ленты
Герман Галущенко

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Украина сможет компенсировать импорт газа после отказа ЕС от покупок у РФ.

– Сегодня у нас потребление до войны было около 30 млрд, из них около 20 млрд – добывали в Украине и где-то 10 млрд мы импортировали. На самом деле это не проблема. Диверсифицировать можно все, сегодня мир таков, что есть возможности это сделать, – отметил он.

По словам Галущенко, когда россияне полностью остановили транзит угля Украине в ноябре прошлого года, власти нашли, как диверсифицировать его и наладили поставки.

Он уточнил, что необходимость была покрыта с излишком – главное, чтобы было желание это сделать, а не использовались отговорки, что это сложно.

– Люди говорили, что вырастут платежки в Европе, если мы будем диверсифицировать. А у меня простой ответ: это цена за вашу свободу, – сказал министр.

Галущенко признал, что из-за военных действий в Украине упала добыча газа, кроме того, часть месторождений оказались на линии столкновений с РФ.

– Но в действительности, если брать довоенные показатели, то мы начали понемногу наращивать добычу. Поэтому я думаю, что после нашей победы мы сможем максимально увеличить добычу, чтобы уменьшить импорт. Но на сегодня даже те возможности импорта, которые есть из ЕС, позволяют нам спокойно обеспечивать себя ресурсами, – объяснил он.

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