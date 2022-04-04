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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна зможе компенсувати імпорт газу після відмови ЄС від покупок у РФ – Галущенко

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна зможе компенсувати імпорт газу після відмови ЄС від покупок у РФ.

– Сьогодні у нас споживання до війни було близько 30 млрд, з них близько 20 млрд – добували в Україні і десь 10 млрд ми імпортували. Насправді, це не проблема. Диверсифікувати можна все, сьогодні світ є таким, що є можливості це зробити, – зазначив він.

За словами Галущенка, коли росіяни повністю зупинили транзит вугілля Україні в листопаді минулого року, влада знайшли, як диверсифікувати його та налагодили поставки.

Він уточнив, що потреба була покрита з надлишком – головне, щоб було бажання це зробити, а не використовувалися відмовки, що це складно.

– Люди говорили, що виростуть платіжки у Європі, якщо ми диверсифікуватимемо. А у мене проста відповідь: це ціна за вашу свободу, – сказав міністр.

Галущенко визнав, що через військові дії в Україні впав видобуток газу, крім того частина родовищ опинилися на лінії зіткнень з РФ.

– Але насправді якщо брати довоєнні показники, то ми почали потроху нарощувати видобуток. Тому, я думаю, що після нашої перемоги ми зможемо максимально збільшити видобуток, щоб зменшити імпорт. Але сьогодні навіть ті можливості імпорту, які є з ЄС, дозволяють нам спокійно забезпечувати себе ресурсами, – пояснив він.

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