Потребительская инфляция в марте 2022 года ускорилась до 4,5% с 1,6% в феврале. С начала года цены выросли на 7,6%, сообщает Государственная служба статистики.

В частности, за месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%.

Больше всего подорожали фрукты – на 21,3%, цены на овощи повысились на 15,5%.

Рост цен на рис, сахар, сало, растительное масло, рыбу, макароны, масло, молоко, сыр, яйца, мясо и безалкогольные напитки – в диапазоне 9,8-3,5%.

Промышленные товары также подорожали: одежда – на 13,3%, а обувь – на 12,5%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в марте выросли на 0,5% – в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4,0%, а также на его содержание и ремонт – на 2,2%.

Относительно базовой инфляции, в марте 2022 года по сравнению с февралем она составила 3,8%, с начала года – 4,9%.