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Факты / Украина / Общество

С начала войны хлеб, гречка и лук подорожали больше всего – Госпродпотребслужба

Валентина Летяк редактор ленты
ЦІни на продукти

С начала войны в Украине существенно повысились цены почти на все продовольственные товары, которые относятся к социально значимым, то есть к ним применяется госрегулирование ценообразования. Специалисты Госпотребслужбы в ходе таких проверок зафиксировали нарушения в каждом втором субъекте хозяйствования.

Как и на что выросли цены с 23 февраля по 4 апреля:

  • хлеб пшеничный – на 28,5%:
  • хлеб ржано-пшеничный – на 12,5%;
  • крупа гречневая – на 25,5%;
  • макаронные изделия – на 24,5%;
  • масло подсолнечное – на 11,9 %;
  • лук репчатый – на 27,2% и т. д.

В торговых сетях, которые позволяли себе завышать цены в условиях войны, они были снижены до экономически обоснованного уровня.

Специалисты провели уже более 3 тыс. проверок по жалобам потребителей. Большинство сообщений касалось роста цен на продукты, товары первой необходимости, горючее, продажу алкоголя и отсутствие расчета картой.

В начале марта правительство в условиях военного положения ввело государственное регулирование цен на социальные товары.

Государство также запустило производство ключевых товаров – круп, хлеба, муки, яиц, растительного масла, то есть всего необходимого – по минимальной наценке, чтобы обеспечить торговые сети.

Фото: Держпродспоживслужба

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Источник: Госпогранслужба

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