С начала войны в Украине существенно повысились цены почти на все продовольственные товары, которые относятся к социально значимым, то есть к ним применяется госрегулирование ценообразования. Специалисты Госпотребслужбы в ходе таких проверок зафиксировали нарушения в каждом втором субъекте хозяйствования.

Как и на что выросли цены с 23 февраля по 4 апреля:

хлеб пшеничный – на 28,5%:

хлеб ржано-пшеничный – на 12,5%;

крупа гречневая – на 25,5%;

макаронные изделия – на 24,5%;

масло подсолнечное – на 11,9 %;

лук репчатый – на 27,2% и т. д.

В торговых сетях, которые позволяли себе завышать цены в условиях войны, они были снижены до экономически обоснованного уровня.

Специалисты провели уже более 3 тыс. проверок по жалобам потребителей. Большинство сообщений касалось роста цен на продукты, товары первой необходимости, горючее, продажу алкоголя и отсутствие расчета картой.

В начале марта правительство в условиях военного положения ввело государственное регулирование цен на социальные товары.

Государство также запустило производство ключевых товаров – круп, хлеба, муки, яиц, растительного масла, то есть всего необходимого – по минимальной наценке, чтобы обеспечить торговые сети.

Фото: Держпродспоживслужба