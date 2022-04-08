Споживча інфляція у березні 2022 року прискорилася до 4,5% з 1,6% у лютому. З початку року ціни зросли на 7,6%, повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, за місяць ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 6,2%.

Найбільше подорожчали фрукти – на 21,3%, ціни на овочі підвищилися на 15,5%.

Зростання цін на рис, цукор, сало, олію, рибу, макарони, масло, молоко, сир, яйця, м’ясо та безалкогольні напої – в діапазоні 9,8-3,5%.

Промислові товари також подорожчали: одяг – на 13,3%, а взуття – на 12,5%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива у березні зросли на 0,5% – в основному через підвищення цін на оренду житла на 4,0%, а також на його утримання та ремонт – на 2,2%.

Щодо базової інфляції, у березні 2022 року порівняно із лютим вона становила 3,8%, з початку року – 4,9%.