На сегодняшний день общий ущерб от войны в Украине достигает $500 млрд, при наличии этих ресурсов на восстановление большинства объектов необходимо максимум 2 года, заявил в эфире телемарафона министр инфраструктуры Алексей Кубраков.

– Это примерно $500 млрд – общий ущерб страны. Мы, конечно, считаем ущерб транспортной инфраструктуры – это дороги, мосты, железные дороги, аэропорты. Если говорить только о транспортной инфраструктуре, то здесь ущерб уже превышает $100 млрд, – подчеркнул он.

То есть, по его словам, если говорить о жилых домах в наших городах – Харькове, Мариуполе, Чернигове – здесь действительно речь идет о $500 млрд.

Кубраков также назвал два главных источника финансирования восстановления Украины:

– Это средства РФ, арестованные за границей (там примерно $200-300 млрд), плюс мы видим желание наших стран-партнеров участвовать в восстановлении Украины. Будет создан так называемый recovery plan под руководством ЕС.

Что касается времени, необходимого для восстановления разрушенной инфраструктуры, по мнению Кубракова, это будет зависеть от финансирования, процедур, а также количества людей и техники.

– Мы уже доказывали, что можем достаточно быстро строить. Большинство объектов можно восстановить максимум в течение 2 лет. Есть какие-то сложные технические вещи, уникальные предприятия, но я уверен, что 95% можно отстроить за 2 года, а большинство можно и за год, – считает министр.

Восстановление, как говорит глава Мининфраструктуры, уже началось, в частности мостов и железных дорог в тех городах, где решен вопрос безопасности.

– Сейчас самое главное – это вопрос безопасности, и там, где он уже решен, важно восстанавливать мосты, а также железную дорогу, потому что это транспортное сообщение. В последние дни все поняли значение слов критическая инфраструктура – ​​и для эвакуации, и для поставки гуманитарных грузов. Поэтому в городах, которые уже освободили, туда, прежде всего, мы восстанавливаем транспортное сообщение – это недели, дни, но не годы и месяцы, – подытожил Кубраков.