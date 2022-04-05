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Факты / Украина

ВСУ возобновили сообщение Чернигова с Центральной Украиной

Наташа Тарчевська редактор ленты
ВСУ возобновили сообщение Чернигова с Центральной Украиной

Сообщение между Черниговом и Центральной Украиной возобновлено. Теперь у местных жителей, медиков и волонтеров с гуманитарными грузами появилась возможность доехать до Чернигова.

Такую информацию 4 апреля официально подтвердил командующий войсками Оперативного командования Север Виктор Николюк.

Он добавил, что кроме ремонта мостов, военные вместе с представителями правоохранительных органов и местными властями занимались разминированием близлежащих участков.

На сегодняшний день военнослужащие Оперативного командования Север проводят мероприятия по возобновлению сообщения между Черниговом и центральной частью нашей матушки-Украины. Мы выполняем все меры по обеспечению надежного передвижения наших жителей.

Это и разминирование местности, и отладка (или ремонт) мостов, которые были взорваны врагом во время его отступления.

Совместно с органами местных властей, благодаря губернатору Черниговской области Чаусу Вячеславу Анатольевичу, мы возобновили путешествие на участке автодороги Гончаровское – Чернигов.

Уже с сегодняшнего дня местные жители, волонтеры, медики могут свободно использовать эту дорогу.

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