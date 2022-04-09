На сьогодні загальні збитки від війни в Україні сягають $500 млрд, за наявності цих ресурсів на відновлення більшості об’єктів необхідно максимум 2 роки, заявив в ефірі телемарафону міністр інфраструктури Олексій Кубраков.

– Це приблизно $500 млрд – загальні збитки країни. Ми, звісно, рахуємо збитки транспортної інфраструктури – це дороги, мости, залізниця, аеропорти. Якщо говорити лише про транспортну інфраструктуру, то тут збитки вже перевищують $100 млрд, – наголосив він.

Тобто, за його словами, якщо говорити про житлові будинки в наших містах – Харків, Маріуполь, Чернігів – тут справді йдеться про $500 млрд.

Кубраков також назвав два головні джерела фінансування відновлення України:

– Це кошти РФ, заарештовані за кордоном (там приблизно $200-300 млрд), плюс ми бачимо бажання наших країн-партнерів брати участь у відновленні України. Буде створено так званий recovery plan під керівництвом ЄС.

Щодо часу, який необхідно для відбудови зруйнованої інфраструктури, на думку Кубракова, це залежатиме від фінансування, процедур і кількості людей та техніки.

Відбудова, як каже глава Мінінфраструктури, вже почалася, зокрема мостів та залізниць у тих містах, де вирішено безпекове питання.

– Зараз найголовніше – це безпекове питання, і там, де воно вже вирішене, важливо відновлювати мости, а також залізницю, бо це траспортне сполучення. Протягом останніх днів усі зрозуміли значення слів критична інфраструктура – і для евакуації, і для постачання гуманітарних вантажів. Тому у містах, які вже звільнили, туди передусім ми відновлюємо траспортне сполучення – це тижні, дні, але не роки і місяці, – підсумував Кубраков.