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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Наше задание – лучшие условия для жизни: Шмыгаль о плане восстановления и развития Украины

Юля Захарченко редактор ленты
Наше задание – лучшие условия для жизни: Шмыгаль о плане восстановления и развития Украины

Правительство подало на рассмотрение проект указа о создании Фонда восстановления Украины. Согласно плану, он должен обеспечивать координацию накопления финансов для восстановления мирных кварталов после полномасштабного вторжения страны-агрессора.

— Фонд будет функционировать как консультативно-совещательный орган при президенте и обеспечивать координации накопления финансовых ресурсов для послевоенного восстановления страны. Наша задача – консолидировать все возможные источники для восстановления нашего государства, – отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что в рамках фонда планируется создание пяти рабочих групп, которые будут отвечать за разные направления:

  • коммуникации с международными финансовыми организациями;
  • коммуникации со странами-партнерами;
  • сбор средств от частных лиц, крупных мировых корпораций и компаний.

– Украина стремится к ЕС. Украина должна быть военно-экономически сильной. Украинская социальная политика должна отвечать лучшим мировым стандартам. Украинская экономика должна быть новой и конкурентоспособной. Украинцы должны возвращаться домой из-за границы, потому что здесь лучше условия для жизни. Такие основные цели мы ставим для Украины после завершения войны, — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Правительство подало на рассмотрение проект указа о создании Национального совета по восстановлению страны, который будет заниматься разработкой плана послевоенного восстановления и развития Украины.

План будет предусматривать конкретные шаги по восстановлению, строительству инфраструктуры и жилья, структурной модернизации, перезапуску экономики на основе европейских стандартов и правил.

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Источник: Кабмин

Фото: Правительственный портал

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