Наше завдання – кращі умови для життя: Шмигаль про план відновлення та розвитку України

Уряд подав на розгляд проєкт указу про створення Фонду відновлення України. Згідно з планом, він має забезпечувати координацію накопичення фінансів для відновлення мирних кварталів після повномасштабного вторгнення країни-агресора.

– Фонд функціонуватиме як консультативно-дорадчий орган при президентові та забезпечуватиме координацію накопичення фінансових ресурсів для післявоєнного відновлення країни. Наше завдання — консолідувати всі можливі джерела для відбудови нашої держави, — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що у рамках фонду планується створення п’яти робочих груп, які відповідатимуть за різні напрямки:

комунікації з міжнародними фінансовими організаціями;

комунікації з країнами-партнерами;

збирання коштів від приватних осіб, великих світових корпорацій і компаній.

– Україна прагне до ЄС. Україна має бути військово та економічно сильною. Українська соціальна політика має відповідати найкращим світовим стандартам. Українська економіка має бути новітньою та конкурентоздатною. Українці мають повертатися додому з-за кордону, тому що тут кращі умови для життя. Такі основні цілі ми ставимо для України після завершення війни, — наголосив Денис Шмигаль.

Уряд подав на розгляд проєкт указу про створення Національної ради з відновлення країни, яка займатиметься розробкою плану післявоєнного відновлення та розвитку України.

План передбачатиме конкретні кроки з відновлення, розбудови інфраструктури та житла, структурну модернізацію, перезапуск економіки на основі європейських стандартів і правил.