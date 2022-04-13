Великдень у 2022 році Україна вперше за 30 років незалежності святкуватиме в умовах воєнного стану. Українці навряд чи зможуть відзначити його традиційно не лише через бойові дії, а й суттєве зростання цін на основні продукти для великоднього кошика.

Науковці Інституту аграрної економіки підрахували, що вартість великоднього кошика (паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль), виходячи із середніх цін у супермаркетах на початок квітня, родині з чотирьох людей обійдеться приблизно у 972 грн, тобто на 192 грн (або на 24,6 %) дорожче, ніж торік (780 грн).

Великодній кошик 2022: як змінилися ціни за рік

Домашня паска за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г родзинок) – близько 134 грн за 1 кг.

За рік вартість зросла на 11,7%, оскільки різко здорожчали основні складові: борошно – на 58,8%, молоко – на 50,4% і масло вершкове – на 24,5 %. Магазинна паска обійдеться ще дорожче.

Яйця – 36 грн за десяток, тобто ціна за рік не змінилися, тоді як вартість решти продуктів зросла на 11,7-58,0%.

Домашня ковбаса (0,5 кг) – 160 грн (+23,1 %,).

Буженина (0,5 кг) – 168 грн (+24,4%).

Сало (0,5 кг) – 79 грн (здорожчання на 58%).

Вершкове масло (0,5 кг) – 140 грн (52,85-59,55 грн за пачку 200 г, +22,8%).

Твердий сир (0,5 кг) – 150 грн (на 25%).

М’який сир (0,5 кг) – приблизно 90 грн (50,9-57,10 грн за пачку 300 г, здорожчання на 55%,).

Хрін (250 г) – 14 грн, тобто на рівні минулого року (10-18 грн), ціна залежить від виробника і смакових складових.

Якщо доповнити великодній кошик іншими, неосновними складовими (помідори, огірки, яблука, червоне вино), його вартість зросте до 1 210 грн – це на 247 грн або на 25,6 % більше, ніж 2021 році.

Овочі за рік здорожчали у 1,9-2,1 рази: томати тепличні (0,5 кг) – до 48 грн (84-115 грн за 1 кг), а огірки (0,5 кг) – до 60 грн (80-148 грн за 1 кг)

Ціна на яблука не змінилася – 10 грн за 0,5 кг (14-25 грн за 1 кг).

За пляшку Кагору доведеться заплатити в середньому 120 грн (від 80 до 135 грн за пляшку).

Розрахунок вартості великоднього кошику у 2022 році зроблений Національним науковим центром Інститут аграрної економіки на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus, станом на 7 квітня 2022 року.

Джерело: Інститут аграрної економіки