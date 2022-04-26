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Факты / Украина / Бизнес и финансы

С начала войны из Украины вывели более €3 млрд — Бюро экономической безопасности

Марта Бондаренко редактор ленты
С начала войны из Украины вывели более €3 млрд — Бюро экономической безопасности

С 24 февраля по 22 апреля из Украины было выведено более €3 млрд.

Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности со ссылкой на директора Вадима Мельника.

По его словам, со дня начала войны граждане Украины и иностранцы перевозят через государственную границу наличные деньги, драгоценности, банковские металлы в особо крупных размерах.

— Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования. При этом цель — скрыть незаконно полученные прибыли и легализовать их в странах Евросоюза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более €3 млрд, — отметил Вадим Мельник.

Соответствующие органы расследуют законность происхождения выведенных средств и их возможную легализацию путем пересчета или перевозки за границу. Если такой факт будет установлен, средства будут пытаться арестовать и вернуть в Украину.

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По словам Вадима Мельника, наличные деньги, полученные преступным путем (через конвертационный центр, или без уплаты налогов, или это взятка) де-факто легализуются в Европе, а уже там могут вливаться в финансовую систему ЕС и использоваться для противозаконной деятельности или даже финансирования войск РФ.

В настоящее время Бюро экономической безопасности сотрудничает с рядом стран ЕС для выявления наличных денег, которые декларировали в больших размерах с начала войны.

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Источник: Бюро экономической безопасности

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Фото: Depositphotos

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