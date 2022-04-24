Госслужащих, не вернувшихся из-за границы, начнут увольнять: разъяснение постановления Кабмина

С понедельника начнут увольнять не вернувшихся из-за границы государственных служащих. В Государственной службе по труду разъяснили постановление Кабинета министров.

До понедельника 25 апреля 2022 года все госслужащие должны вернуться в Украину, иначе могут быть уволены. Должен ли работник находиться на рабочем месте, имеет ли право работать дистанционно и можно ли обжаловать увольнение в суде – Факты ICTV поговорили с и.о. главы Гоструда Игорем Дегнерой.

— Игорь Анатольевич, многие граждане Украины выехали за границу, им продолжают платить зарплату? Полную или частично?

— Зависит от того, каким образом граждане оставили свое рабочее место. Если работодатель для них определил дистанционный режим работы, они выполняют свою работу удаленно, если у них есть такая возможность, то установление такого режима не влияет на уровень заработной платы, меняется режим работы и все.

Если, например, в связи со сложными обстоятельствами, в частности, безопасностью, предприятие перешло в режим простоя, то таким гражданам выплачивается 2/3 от должностного оклада.

Если же граждане без ведома работодателя покинули свои рабочие места, не согласовав с ними, не формализовав этот процесс, то оснований выплаты каких-либо средств таким гражданам нет. Я хотел бы напомнить, что граждане с согласия с работодателем могут уйти в отпуск на такой период, когда они вынуждены покинуть свои рабочие места, в частности, без сохранения заработной платы. Все зависит от обстоятельств, из-за которых они покинули свои рабочие места.

– Дистанционщики получают 100% заработной платы? Или это с согласия с работодателем?

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— Дистанционный режим работы – это режим работы. Разумеется, размер заработной платы зависит от того, как договорились при заключении трудового договора работник и работодатель. Обычно размер заработной платы зависит от того, как работник выполняет свою работу, или достигает целей, которые ставит работодатель, то есть изменение режима работы само по себе не является фактором, влияющим на размер заработной платы.

– Кабинет министров обязал государственных служащих вернуться в Украину до 25 апреля. Речь идет о всех госслужащих?

— Ответ кроется в названии самого постановления, она называется Некоторые вопросы организации работы государственных служащих и работников государственных органов, то есть речь идет только о государственных служащих и работниках, работающих в государственных органах, центральных органах исполнительной власти, которые занимаются реализацией, формированием политики и другим. На работников обычных предприятий это постановление не распространяется.

— Так должны ли вернуться сейчас абсолютно все госслужащие, находящиеся за границей?

— Кабинет министров этим постановлением определил, что руководители государственных органов должны определить рабочие места внутри Украины и государственные служащие, как и другие работники, должны работать на этих рабочих местах. Постановление предусматривает, что государственные служащие, которые находятся за границей, могут находиться там, взяв себе отпуск, в частности, без сохранения заработной платы.

Но если госслужащие не будут в отпуске и не вернутся на свои рабочие места, это постановление предусматривает и необходимость возбуждения дисциплинарных дел в этих случаях. Уже в процессе этих дисциплинарных дел будут изучаться обстоятельства того, почему работник не находится на рабочем месте.

— А о каких дисциплинарных наказаниях идет речь — это штрафы или увольнения?

— Законодательство по государственной службе предусматривает несколько видов дисциплинарных взысканий — это может быть выговор, это может быть замечание, это может быть, в частности, и увольнение. Закон о государственной службе предусматривает ряд оснований на условиях, когда госслужащий нарушает определенные правила государственной службы, тогда к нему могут быть применены дисциплинарные взыскания, в частности, и увольнение. Это решение будет принимать руководитель каждого государственного органа, разбираясь в обстоятельствах совершения нарушения.

— Насколько реальна угроза увольнения и законно ли такое требование? И есть ли возможность обжаловать это в суде?

– В суде можно обжаловать любое решение. Так построены процедуры, связанные с проведением дисциплинарных производств, во время которых как раз выясняются все обстоятельства. Если будет установлено, что безосновательно оставлено рабочее место, то, безусловно, это может быть квалифицировано как прогул и может быть принято решение об увольнении. Если же какие-то обстоятельства, достаточно уважительные, чтобы покинуть свое рабочее место, тогда, наверное, будет применен более мягкий вид дисциплинарной ответственности, который не будет предусматривать увольнения. Не может быть одного решения при всех обстоятельствах.

Если работодатель оценил по своему усмотрению, что уважительных причин не было и уволил такого работника за прогул, а работник считает по-другому и у него были достаточные основания для отсутствия на рабочем месте, он может обратиться в суд о возобновлении на работе. И если он в суде сможет доказать, что основания были веские, тогда работник может быть восстановлен на рабочем месте и за все это время вынужденного прогула, работнику будет выплачена средняя заработная плата за весь этот период.

Но необходимо обратить внимание, что законодательство предусматривает срок исковой давности, когда работник может подать исковое заявление в суд о возобновлении на работе, согласно кодексу законов о труде – это один месяц.

– Могут ли госслужащие, которые вернутся в Украину, работать дистанционно или должны обязательно выходить на рабочее место в помещении работодателя?

— Режим работы устанавливается либо во время заключения трудового договора, когда работник с работодателем договариваются, в каком режиме он будет работать, либо в процессе трудовых отношений согласовывается между работодателем и работником. То есть работник сам не может, кроме некоторых единичных случаев, требовать по своей воле установить ему дистанционный режим. Он должен все это согласовать со своим работодателем. Или если трудовая функция, выполняемая работником, не позволяет выполнять работу дистанционно, тогда, безусловно, только выполнение работы на определенном работодателем рабочем месте.

— А должен ли работодатель обеспечить работника жильем в случае переезда в другую местность, в частности, когда переезжает предприятие?

– Перемещение предприятия в другую местность считается изменением существенных условий труда для работника. В мирное время законодательство предусматривает, что в таких случаях работодатель заранее предупреждает работника о возникающих новых обстоятельствах. Учитывая обстоятельства, как сейчас есть, в Украине война, решение необходимо более оперативно принимать, поэтому недавно был принят закон Украины об особенностях регулирования трудовых отношений в условиях военного положения, которым это ограничение в части преждевременного предупреждения снято.

То есть на сегодня нет обязанности заблаговременного предупреждения. Вместе с тем Кодекс законов о труде устанавливает определенные гарантии в таких условиях.

Статья 120 Кодекса законов о труде гласит, что работодатель должен компенсировать работнику все расходы, связанные с перемещением в другую местность. Если работник откажется от перевода в другую местность, то работодатель может взять на место другого работника или обратиться к услугам государственной службы занятости.

— А о компенсации – речь идет о переезде или даже об аренде жилья?

— Нет, об аренде жилья здесь речь не идет. Речь идет именно о тех затратах, которые связаны с переводом в другую местность.

Хотел бы обратить внимание, что на сегодня в Украине правительством введен и координируется Министерством экономики достаточно крупный проект — проект релокации предприятий из зоны ведения активных боевых действий. Собственно, государство, когда предприятие подаст такую ​​заявку, помогает, в частности, с поиском жилья для работников, которые вместе с предприятием переезжают в более безопасные регионы.

– А если жилье человека расположено на оккупированной территории, должен ли работодатель в таком случае обеспечить человека жильем или такого обязательства нет?

– Законодательство такого обязательства не предусматривает.

— Может ли быть сокращена заработная плата дистанционным работникам?

— Изменение режима работы не влияет на размер заработной платы. На размер заработной платы влияет интенсивность, качество работы, размер должностного оклада и другое.

Поэтому для работников, переводимых в дистанционный режим, не должен быть изменен размер заработной платы.

Вместе с тем законом, о котором я говорю выше, отсутствует обязанность работодателя о заблаговременном предупреждении об изменении размера заработной платы, в частности, в сторону ухудшения, поэтому работодатель может изменить размер заработной платы и это может быть связано не только с введением дистанционного режим работы.

— Чем может Гоструда в такое сложное время помочь работникам и работодателям?

— На сегодняшний день в условиях, когда каждый день меняются обстоятельства и достаточно активно пересматривается законодательство, чрезвычайно важной функцией Гоструда является информирование и консультирование.

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Фото: Гоструда