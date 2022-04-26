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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Від початку війни з України вивели понад €3 млрд — Бюро економічної безпеки

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Від початку війни з України вивели понад €3 млрд — Бюро економічної безпеки

З 24 лютого по 22 квітня з України вивели понад €3 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки із посиланням на директора Вадима Мельника.

За його словами, від дня початку війни громадяни України та іноземці перевозять через державний кордон готівку, дорогоцінності, банківські метали в особливо великих розмірах.

– Часто діють за попередньою змовою з невстановленими особами, за узгодженим злочинним планом, без відповідного митного декларування. При цьому, мають на меті приховати незаконно отримані прибутки та легалізувати їх у країнах Євросоюзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад €3 млрд, – зазначив Вадим Мельник.

Наразі відповідні органи досліджують законність походження виведених коштів та їхню можливу легалізацію шляхом перерахунку або перевезення за кордон. Якщо такий факт встановлять, кошти будуть намагатися арештувати та повернути в Україну.

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За словами Вадима Мельника, готівка, отримана злочинним шляхом (через конвертаційний центр, або без сплати податків, або це хабар) де-факто легалізується в Європі, а вже там може вливатися у фінансову систему ЄС та використовуватися для протизаконної діяльності чи навіть фінансування військ РФ.

Наразі Бюро економічної безпеки співпрацює з низкою країн ЄС саме задля виявлення готівкових грошей, які декларували у великих розмірах з початку війни.

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Джерело: Бюро економічної безпеки

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Фото: Depositphotos

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