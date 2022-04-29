Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект, с помощью которого, среди прочего, хотят вернуть акциз на топливо, а также – НДС в размере 20% против сегодняшних 7%.
Об этом сообщается в законопроекте №7311 от 24 апреля 2022 года.
Его авторами выступила группа народных депутатов, в которую вошел председатель комитета по вопросам финансов, таможенной и налоговой политики Данил Гетьманцев.
Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, комментируя эту инициативу, отметил, что цены могут подскочить сразу на 10-12 гривен за литр.
Таким образом, согласно расчету по формуле Минэкономики, предельная цена на топливо достигнет:
- на бензин – 45 грн/л (вместо 34,10 грн/л);
- на дизтопливо – 48 грн/л (вместо 38,7 грн/л).
Однако это, по словам топливного эксперта, еще не все – так как горючее находится в дефиците, некоторые участники рынка не прислушиваются к рекомендациям правительства.
– Поэтому бензин реально уже по 40, а дизтопливо – 45 грн/л. То есть с полной ставкой налогов реальная цена взлетит минимум до 52 и 55 грн/л, – резюмировал Куюн.