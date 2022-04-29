Верховна Рада України зареєструвала законопроєкт, за допомогою якого, серед іншого, хочуть повернути акциз на пальне, а також ПДВ у розмірі 20% проти сьогоднішніх 7%.

Про це повідомляється у законопроєкті №7311 від 24 квітня 2022 року.

Його авторами виступила група народних депутатів, до якої увійшов голова комітету з питань фінансів, митної та податкової політики Данило Гетманцев.

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн, коментуючи цю ініціативу, зазначив, що ціни можуть підскочити одразу на 10-12 грн за літр.

Тож згідно з розрахунком за формулою Мінекономіки, гранична ціна на пальне досягне:

на бензин – 45 грн/л (замість 34,10 грн/л);

на дизпальне – 48 грн/л (замість 38,7 грн/л).

Однак це, за словами паливного експерта, ще не все – оскільки пальне \у дефіциті, деякі учасники ринку не дослухаються до рекомендацій уряду.

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