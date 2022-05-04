Через два месяца с начала полномасштабной войны в Украине решили возобновить куплю-продажу недвижимости, но только на части территорий. Все это время работа госреестров была остановлена ​​для безопасности и защиты данных.

Начальник Центрального межрегионального управления Министерства юстиции Кирилл Миненко в эфире телемарафона рассказал об особенностях возобвления рынка в условиях военного положения.

– Начиная с 25 февраля запрет на составление любых нотариальных договоров по недвижимости и ценному имуществу существовал до постановления, которое вступило в силу 29 апреля. То есть в течение этого времени не было удостоверено ни одного легитимного договора. Поэтому в течение этого периода времени не было необходимости внесения данных в такие реестры, – объяснил он.

По его словам, сегодня вышел приказ о первом пуле нотариусов, которых начинают подключать к реестрам, то есть к ним можно обращаться, чтобы купить-продать недвижимое имущество или зарегистрировать бизнес.

Миненко заверил, что никакой опасности в открытии подобных реестров нет.

– Их открыли именно на безопасных территориях, где нормально могут работать нотариусы. Поэтому не всем открывают реестры. Для этого нотариус должен подать соответствующее заявление, во-вторых, он должен пройти проверку на добропорядочность. То есть, отключался ли он от реестров, были ли замечены за ними определенные огрехи, которые могут поставить под сомнение его добропорядочность, – объяснил юрист.

Проверкой нотариусов занимается Министерство юстиции совместно с территориальными органами и Нотариальной палатой, и только после ее успешного прохождения они вносятся в перечень издаваемого Минюстом приказа, подчеркнул он.

Представитель ведомства объяснил, как проверяют – отключался ли нотариус от реестра или не отключался:

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– Если нотариус совершал действия, которые затем были признаны незаконными, и он отключался раньше от реестра, то есть его регистрация была с определенными огрехами. Если его отключения были более чем на три месяца, или их было больше одного, начиная с 2020 года, такого нотариуса не подключат к реестру во время военного положения. Для того, чтобы потом его ошибки не нужно было исправлять в судебном порядке.

Миненко также рассказал, как проверяется — находится ли нотариус в Украине:

– При подключении к реестру проверяется, есть ли у нотариуса офис, находится ли он физически в Украине. Этот механизм возложен как раз на Нотариальную палату и территориальные органы Министерства юстиции. В каждом регионе они работают, в этом проблем нет.

Относительно динамики восстановления рынка купли-продажи недвижимости, представитель Минюста прогнозирует определенный всплеск именно сейчас, поскольку за время открытой российской агрессии против Украины накопилось определенное количество людей, желающих продать недвижимость, в частности те, которые выехали из страны и им нужны деньги на жизнь.

– В будущем динамика на рынке зависит от ситуации на фронте. Когда время сложное, желающих что-то покупать немного, – подытожил Миненко.