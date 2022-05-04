На заседании Кабмина 3 мая были внесены соответствующие изменения в порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Теперь госрегистраторы будут обязаны осуществлять проверку покупателя перед регистрацией прав на недвижимое имущество.

Государственные регистраторы будут обязаны осуществлять проверку субъекта вещного права еще на стадии формирования заявления.

Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Теперь государственный регистратор вещных прав на недвижимое имущество обязан еще на стадии формирования заявления совершить все действия, связанные с проверкой и внесением сведений о идентифицированном субъекте вещного права, обременений.

Кроме существующих механизмов такая проверка будет осуществляться путем:

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