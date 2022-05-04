За два місяці від початку повномасштабної війни в Україні вирішили відновити купівлю-продаж нерухомості, але лише на частині територій. Весь цей час робота держреєстрів була зупинена задля безпеки та захисту даних.

Начальник Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону розповів про особливості відновлення ринку в умовах воєнного стану.

– Починаючи з 25 лютого заборона складання будь-яких нотаріальних договорів щодо нерухомості та цінного майна існувала до постанови, яка набула чинності 29 квітня. Тобто протягом цього часу не було посвідчено жодного легітимного договору. Тому протягом цього періоду часу не було необхідності внесення даних у такі реєстри, – пояснив він.

За його словами, сьогодні вийшов наказ про перший пул нотаріусів, яких починають підключати до реєстрів, тобто до них можна звертатися, щоб купити-продати нерухоме майно, або зареєструвати бізнес.

Міненко запевнив, що жодної небезпеки у відкритті таких реєстрів немає.

– Їх відкрили саме на безпечних територіях, де нормально можуть працювати нотаріуси. Тому не всім відкривають реєстри. Для цього нотаріус має подати відповідну заяву, а по-друге, він має пройти перевірку на доброчесність. Тобто, чи відключався він від реєстрів, чи були помічені за ними певні огріхи, які можуть поставити під сумнів його добропорядність, – пояснив юрист.

Перевіркою нотаріусів займається Міністерство юстиції спільно з територіальними органами і Нотаріальною палатою, і тільки після її успішного проходження вони вносяться до переліку наказу, який видається Мін’юстом, наголосив він.

Представник відомства пояснив, як перевіряють – відключався нотаріус від реєстру чи не відключався:

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– Якщо нотаріус вчиняв дії, які потім були визнані незаконними, і він відключався раніше від реєстру, тобто його реєстрація була з певними огріхами. Якщо його відключення були більш ніж на три місяці, або їх було більше одного, починаючи з 2020 року, такого нотаріуса не підключать до реєстру під час воєнного стану. Для того, щоб потім його помилки не треба було виправляти в судовому порядку.

Міненко також розповів, як перевіряється – чи в Україні перебуває нотаріус:

– При підключенні до реєстру перевіряється, чи у нотаріуса офіс, чи фізично він знаходиться в Україні. Цей механіз покладено якраз на Нотаріальну палату та територіальні органи Міністерства юстиції. В кожному регіоні вони функціонують, у цьому проблеми немає.

Щодо динаміки відновлення ринку купівлі-продажу нерухомості, представник Мін’юсту прогнозує певний сплеск саме зараз, оскільки за час відкритої російської агресії проти України накопичилась певна кількість людей, які бажають продати нерухомість, зокрема ті, які виїхали з країни і їм потрібні гроші на життя.

– У майбутньому динаміка на ринку залежить від ситуації на фронті. Коли час складний, бажаючих щось купувати небагато, – підсумував Міненко.