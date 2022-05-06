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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Топливный голод в Украине: правительство установило новые предельные цены на бензин

Юля Захарченко редактор ленты
бензин азс дримс

В Украине повысили цены на бензин и дизельное топлива из-за их дефицита. Проблему топливного голода правительство пообещало решить в ближайшее время, но сейчас решили увеличить его предельную стоимость.

По данным Министерства экономики Украины, гражданам придется платить больше денег за топливо. В частности, стоимость бензина увеличилась на 1,64 грн до 31,19 грн за литр.

В то же время цена на дизельное топливо повысилась на 1,97 грн до 35,63 грн за литр. К этим ценам автозаправочные станции могут добавлять свою наценку, которая также накануне увеличилась.

По последним данным, автозаправочные станции могут устанавливать надбавку за дизельное топливо в размере 7 грн, а на бензин – 6,50 грн. Окончательная стоимость бензина не будет превышать 37,69 грн за литр, а дизельного топлива – 42,63 грн за литр.

Топливный голод в Украине возник в результате разрушения российскими войсками нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий на территории государства, а также прекращения поставок топлива из РФ и Беларуси.

На украинских автозаправках действуют новые лимиты на покупку топлива. Например, с 5 мая сеть АЗС ОККО остановила продажу ресурса клиентам без карты Fishka. Тем, кто имеет карту Fishka, можно заправляться по 15 литров на один автомобиль. Заправить машину топливом можно трижды в течение суток по меньшей мере через три часа.

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Источник: Минэкономики

Фото: Dreamstime

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