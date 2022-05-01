В Украине начались проблемы с нехваткой топлива. В правительстве заявили, что дефицита не будет, но цены поднимутся. Уже через неделю планируют уладить ситуацию с топливом из-за разбомбленных российскими войсками нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий. Торговая надбавка на нефтепродукты была повышена на 40%. Предельная цена за литр солярки – 40,66 грн, а за бензин – 36,05 грн.
Эксперт на рынке нефтепродуктов Сергей Куюн рассказал о перспективах Украины и как скоро государство сможет выскочить из топливного голода.
– Проблема достаточно глубокая. Я думаю, что весь май нам придется жить в достаточно экономном режиме. Я надеюсь, что за это время будут решены основные проблемы. Почему возник дефицит? Во-первых, из-за войны и атаки на Кременчугский завод. Пока мы не можем закрыть объемы потребления, которые есть за импортом из Европы. Проблема даже не у нас, а в том, что в Европе нет соответствующих транспортных мощностей, чтобы оперативно привезти топливо. Украинские компании закупили очень большие объемы в апреле, но они не могут их доставить в Украину именно из-за нехватки вагонов-цистерн, локомотивов и прочего. Сейчас эту проблему правительство старается решить, — сказал Сергей Куюн.
По словам эксперта на рынке нефтепродуктов, сейчас все топливо находится прямо на автозаправочных станциях, потому что в Украине дефицит.
— Когда мы говорим о дефиците, это значит, что хранить это топливо особо и не приходится. Все направляется напрямую на автозаправочные станции. Вопрос хранения топлива пока не актуален. В Украине более двух десятков разрушенных нефтебаз, но рынок из-за безопасности и логистике пошел на колеса, когда хранения вообще нет. Это более безопасно, потому что нет больших запасов топлива. Это рассредоточение топлива по заправкам, потому что это позволяет оперативнее развозить, — рассказал эксперт на рынке нефтепродуктов.
По его мнению, разбомбленные нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия не будут возобновлены, пока в Украине продолжается война.
– Это не быстрый процесс. Главное, что эта опасность никуда не исчезла. Мы видим, что ракеты летают. Поэтому пока идет война — этого никто не будет делать, — считает Сергей Куюн.
Сергей Куюн предположил, что цена на бензин увеличится до 40 грн за литр, а дизельное топливо будет стоить примерно 40-43 грн за литр. По его мнению, стоимость топлива может колебаться, однако вряд ли произойдет глобальное подорожание.
– Я напомню, что сейчас у нас действует государственное регулирование, поэтому ажиотажные всплески цен невозможны. Долгосрочные прогнозы сложно давать, потому что мы зависим от цен на нефть. Они сейчас очень непредсказуемы, происходят такие скачки цен, природа которых непонятна. Например, за последние четыре дня цена на нефть и нефтепродукты выросла на 10%, хотя до этого упала на 10%. Относительно краткосрочной перспективы – на следующей неделе правительство опубликует новые расчетные цены. С учетом той динамики мировых цен, а также с измененной правительством формулой расчета – цена вырастет где-то в среднем на 3 грн, может чуть больше. То есть бензин вплотную приблизится к 40 грн за литр, а дизтопливо где-то 40-43 грн за литр. Глобального удорожания точно никто не предполагает, но возможные колебания исключать нельзя, – считает эксперт.