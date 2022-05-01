В Украине начались проблемы с нехваткой топлива. В правительстве заявили, что дефицита не будет, но цены поднимутся. Уже через неделю планируют уладить ситуацию с топливом из-за разбомбленных российскими войсками нефтебаз и нефтеперерабатывающих предприятий. Торговая надбавка на нефтепродукты была повышена на 40%. Предельная цена за литр солярки – 40,66 грн, а за бензин – 36,05 грн.

Эксперт на рынке нефтепродуктов Сергей Куюн рассказал о перспективах Украины и как скоро государство сможет выскочить из топливного голода.

– Проблема достаточно глубокая. Я думаю, что весь май нам придется жить в достаточно экономном режиме. Я надеюсь, что за это время будут решены основные проблемы. Почему возник дефицит? Во-первых, из-за войны и атаки на Кременчугский завод. Пока мы не можем закрыть объемы потребления, которые есть за импортом из Европы. Проблема даже не у нас, а в том, что в Европе нет соответствующих транспортных мощностей, чтобы оперативно привезти топливо. Украинские компании закупили очень большие объемы в апреле, но они не могут их доставить в Украину именно из-за нехватки вагонов-цистерн, локомотивов и прочего. Сейчас эту проблему правительство старается решить, — сказал Сергей Куюн.

По словам эксперта на рынке нефтепродуктов, сейчас все топливо находится прямо на автозаправочных станциях, потому что в Украине дефицит.

— Когда мы говорим о дефиците, это значит, что хранить это топливо особо и не приходится. Все направляется напрямую на автозаправочные станции. Вопрос хранения топлива пока не актуален. В Украине более двух десятков разрушенных нефтебаз, но рынок из-за безопасности и логистике пошел на колеса, когда хранения вообще нет. Это более безопасно, потому что нет больших запасов топлива. Это рассредоточение топлива по заправкам, потому что это позволяет оперативнее развозить, — рассказал эксперт на рынке нефтепродуктов.

По его мнению, разбомбленные нефтебазы и нефтеперерабатывающие предприятия не будут возобновлены, пока в Украине продолжается война.

– Это не быстрый процесс. Главное, что эта опасность никуда не исчезла. Мы видим, что ракеты летают. Поэтому пока идет война — этого никто не будет делать, — считает Сергей Куюн.

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Сергей Куюн предположил, что цена на бензин увеличится до 40 грн за литр, а дизельное топливо будет стоить примерно 40-43 грн за литр. По его мнению, стоимость топлива может колебаться, однако вряд ли произойдет глобальное подорожание.