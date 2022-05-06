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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Паливний голод в Україні: уряд встановив нові граничні ціни на бензин

Юля Захарченко редакторка стрічки
бензин азс дримс

В Україні підвищили ціни на бензин та дизельне пальне через їхній дефіцит. Проблему паливного голоду уряд пообіцяв вирішити найближчим часом, але зараз вирішили збільшити його граничну вартість.

За даними Міністерства економіки України, громадянам доведеться платити більше грошей за пальне. Зокрема, вартість бензину збільшилась на 1,64 грн до 31,19 грн за літр.

Водночас ціна на дизельне паливо підвищилась на 1,97 грн до 35,63 грн за літр. До цих цін автозаправні станції можуть додавати свою націнку, яка також напередодні збільшилась.

За останніми даними, автозаправні станції можуть встановлювати надбавку за дизельне пальне у розмірі 7 грн, а на бензин – 6,50 грн. Так, остаточна вартість бензину не перевищуватиме 37,69 грн за літр, а дизельного пального – 42,63 грн за літр.

Паливний голод в Україні виник внаслідок зруйнування російськими військами нафтобаз та нафтопереробних підприємств на території держави, а також припинення постачання пального з РФ та Білорусі.

На українських автозаправках діють нові ліміти на купівлю пального. Наприклад, з 5 травня мережа АЗС ОККО зупинила продаж ресурсу клієнтам без картки Fishka. Тим, хто має картку Fishka, можна заправлятися по 15 літрів на один автомобіль. Заправити машину паливом можна тричі протягом доби щонайменше через три години.

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Джерело: Мінекономіки

Фото: Dreamstime

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