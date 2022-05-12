Производитель крабовых палочек Vici продолжает работать в России

Литовская компания Вичунай групп, производитель крабовых палочек Vici, не закрыла завод в России и продолжает поставлять продукцию на украинский рынок. Подтверждающие факты приводятся в статье на сайте Delo.ua.

Речь идет о заводе в городе Советск Калининградской области, открытом в 2002 году.

— Более 600 компаний, в том числе такие гиганты, как General Motors, Henkel, McDonald’s, объявили о выходе с российского рынка, остановке или сокращении деятельности в России в связи с начавшейся войной против Украины. Однако даже в этом ряду позиция литовской Вичунай групп, производящей крабовые палочки VICI, стоит особняком. Потому что компания не только не остановила свой завод в городе Советск в Калининградской области, но и продолжает поставлять свою продукцию в оккупированный Крым и Донбасс. И в то же время занимает более 30% украинского рынка сурими, — говорится в статье.

Владелец Вичунай групп – мэр литовского города Каунас Висвалдас Матиошайтис, основавший компанию после распада СССР в 1991 году. В публикации подчеркивается, что все это время Матиошайтис имел тесные связи с Россией, в частности, Вичунай групп была одним из основателей Рыбного Совета России. Туда входила и компания Русское море Геннадия Тимченко, близкого друга Путина и одного из самых богатых людей России. В 2017 году Вичунай групп через дочернюю фирму Балтко стала поставщиком для пула компаний так называемого “кремлевского буфета”, входящих в состав Управления делами президента России и обеспечивающих питанием администрацию президента, Кабмин и Госдуму.

После начала войны в 2014 году Вичунай в обход санкций продолжал поставлять крабовые палочки на украинский рынок – только с маркировкой “сделано в Европе”. Несмотря на заверения, что продукция поступает с литовских заводов, ее ввозом занимались те же транспортные компании, которые возили продукцию из России, а объемы производства российского завода только увеличились.

Даже после вторжения России в Украину в феврале 2022 года Вичунай групп не покинула российский рынок. Продать бизнес в России от мэра Каунаса требовали даже вышедшие на пикеты литовские граждане. А президент страны Гитанас Науседа заявил, что у него “не вмещается в голове”, как Висвалдас Матиошайтис может продолжать вести бизнес в России.

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При этом Вичунай групп заняла позицию замалчивания. Через три недели после начала войны они сообщили, что выйдут с российского рынка “через 3-4 месяца”, а впоследствии заявили, что процесс продажи бизнеса будет продолжаться еще 3 месяца.

То, что Вичунай групп не собирается закрывать завод в России, подтверждают и власти Калининградской области. По словам заместителя министра экономики региона Ирины Граковой, предприятие не останавливает свою деятельность в России, и никаких предпосылок для этого нет.

Вичунай групп – один из крупнейших в Европе производителей крабовых палочек и других продуктов из сурими и рыбы. В состав группы входит 10 заводов – кроме российского, один в Испании и восемь – в Прибалтике. На предприятиях группы трудится 9000 сотрудников. Владелец Вичунай Висвалдас Матиошайтис считается самым богатым мэром и литовцем – его состояние составляет 120 миллионов евро.