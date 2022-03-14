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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кулеба призвал бойкотировать не ушедшие с российского рынка компании и озвучил перечень

Юлия Соколова редактор ленты
дмитро кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на развязанную Россией разрушительную войну против Украины, ряд международных компаний все еще продолжают работать на российском рынке. В связи с этим он призвал мир бойкотировать их.

Об этом министр сообщил сегодня во время онлайн-брифинга. Кулеба подчеркнул, что работа на российском рынке сейчас несет как репутационные, так и экономические угрозы.

– Международный бизнес должен уходить из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в РФ – это удар по репутации. Никто не желает ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху, экономическая политика правительства РФ становится все более непрогнозируемой. Компании пытаются сбежать сейчас, чтобы не вынимать капиталы из-под руин российской экономики позже, – рассказал он, напомнив, что в РФ уже раздаются предложения “национализировать” иностранные активы.

Министр отметил, что уже многие компании приняли решение полностью уйти с российского рынка. Это, в частности, мировые компании-гиганты, являющиеся системными для рынка РФ.

Согласно подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта уже более 200 компаний полностью вышли с российского рынка. В то же время, 378 лишь ограничили свою работу в РФ.

По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично. Мы этим недовольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынке, и будем их дожимать, – заверил Кулеба.

Глава МИД отметил, что есть также ряд крупных компаний, которые до сих пор не ушли из РФ. Кулеба перечислил их:

• торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar;

• автотовары Pirelli и Bridgestone Tires;

• отели Accor и Intercontinental;

• компании в сфере машиностроения Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic;

• компании из сферы производства косметики и сопутствующих товаров – Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo;

• табачная продукция – Philip Morris;

• компании, работающие в сфере пищевой промышленности, рестораны Papa John’s и Kellogg’s;

• компании, работающие в медицинской сфере – Bayer;

• банки Raiffeisen, OTP Bank, Citigroup, Société Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

Кулеба призвал мировое сообщество бойкотировать эти компании, пока они не уйдут с российского рынка.

– Я еще раз призываю их покинуть российский рынок как можно скорее, а остальные правительства и потребителей бойкотировать эти компании, пока они не прекратят работу в России.

РФ нужно остановить сейчас всеми доступными средствами. И пока украинцы останавливают РФ ценой своей крови, страданий и разрушенных городов, меньшее, что может сделать бизнес, – это выйти с российского рынка и таким образом помочь нам остановить машину российской агрессии, — подчеркнул Кулеба.

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Фото: УНИАН

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