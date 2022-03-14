Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что, несмотря на развязанную Россией разрушительную войну против Украины, ряд международных компаний все еще продолжают работать на российском рынке. В связи с этим он призвал мир бойкотировать их.

Об этом министр сообщил сегодня во время онлайн-брифинга. Кулеба подчеркнул, что работа на российском рынке сейчас несет как репутационные, так и экономические угрозы.

– Международный бизнес должен уходить из России как по моральным, так и по прагматическим соображениям. Во-первых, работа в РФ – это удар по репутации. Никто не желает ассоциироваться с военными преступлениями. Во-вторых, российская экономика стремительно приближается к краху, экономическая политика правительства РФ становится все более непрогнозируемой. Компании пытаются сбежать сейчас, чтобы не вынимать капиталы из-под руин российской экономики позже, – рассказал он, напомнив, что в РФ уже раздаются предложения “национализировать” иностранные активы.

Министр отметил, что уже многие компании приняли решение полностью уйти с российского рынка. Это, в частности, мировые компании-гиганты, являющиеся системными для рынка РФ.

Согласно подсчетам МИД, по состоянию на 14 марта уже более 200 компаний полностью вышли с российского рынка. В то же время, 378 лишь ограничили свою работу в РФ.

– По состоянию на сегодняшнее утро 209 компаний полностью вышли с российского рынка и прекратили взаимодействие с российскими партнерами. 378 – ограничили работу частично. Мы этим недовольны. Мы знаем эти компании, знаем их маневры и трюки, попытки в той или иной форме остаться на российском рынке, и будем их дожимать, – заверил Кулеба.

Глава МИД отметил, что есть также ряд крупных компаний, которые до сих пор не ушли из РФ. Кулеба перечислил их:

• торговые сети Leroy Merlin, Metro, Auchan, Spar;

• автотовары Pirelli и Bridgestone Tires;

• отели Accor и Intercontinental;

• компании в сфере машиностроения Otis Worldwide, Honeywell, Mohawk Industries, Arconic;

• компании из сферы производства косметики и сопутствующих товаров – Oriflame, Kimberly-Clark, Koti Retail, Ecco, Salvatore Ferragamo;

• табачная продукция – Philip Morris;

• компании, работающие в сфере пищевой промышленности, рестораны Papa John’s и Kellogg’s;

• компании, работающие в медицинской сфере – Bayer;

• банки Raiffeisen, OTP Bank, Citigroup, Société Generale, UniCredit, Intesa Sanpaolo.

Кулеба призвал мировое сообщество бойкотировать эти компании, пока они не уйдут с российского рынка.