Виробник крабових паличок Vici продовжує працювати в Росії

Литовська компанія Вічунай груп, виробник крабових паличок Vici, не закрила завод у Росії і продовжує постачати продукцію на український ринок. Підтверджувальні факти наводяться у статті на сайті Delo.ua.

Йдеться про завод у місті Совєтськ Калінінградської області, відкритий у 2002 році.

– Понад 600 компаній, зокрема такі гіганти, як General Motors, Henkel, Mcdonald’s, оголосили про вихід з російського ринку, зупинення або скорочення діяльності в Росії у зв’язку з війною проти України, яку розв’язав режим Путіна. Однак навіть у цьому ряду позиція литовської Вічунай груп, що виробляє крабові палички VICI, стоїть осібно. Тому що компанія не тільки не зупинила свій завод в місті Совєтськ в Калінінградській області, але й продовжує поставляти свою продукцію в окупований Крим і Донбас. І водночас займає більше 30% українського ринку сурімі, – йдеться в статті.

Власник Вічунай груп – мер литовського міста Каунас Вісвалдас Матіошайтіс, який заснував компанію після розпаду СРСР у 1991 році. У публікації наголошується, що весь цей час Матіошайтіс мав тісні зв’язки з Росією, зокрема, Вічунай груп була одним із засновників Рибної Ради Росії. Туди входила і компанія Російське море Геннадія Тимченка, близького друга Путіна та одного з найбагатших людей Росії. У 2017 році Вічунай груп через дочірню фірму Балтко стала постачальником для пулу компаній так званого “кремлівського буфету”, що входять до складу Управління справами президента Росії та забезпечують харчуванням адміністрацію президента, Кабмін та Держдуму.

Після початку війни у ​​2014 році Вічунай, оминаючи санкції, продовжував постачати крабові палички на український ринок – тільки з маркуванням “зроблено в Європі”. Попри запевнення, що продукція надходить із литовських заводів, її ввозом займалися ті самі транспортні компанії, які возили продукцію з Росії, а обсяги виробництва російського заводу лише збільшились.

Навіть після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Вічунай груп не залишила російський ринок. Продати бізнес у Росії від мера Каунаса вимагали навіть литовські громадяни, які вийшли на пікети. А президент країни Гітанас Науседа заявив, що у нього “не вміщується в голові”, як Вісвалдас Матіошайтіс може продовжувати вести бізнес у Росії.

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При цьому Вічунай груп зайняла позицію замовчування. Через три тижні після початку війни вони повідомили, що вийдуть з російського ринку “через 3-4 місяці”, а згодом заявили, що процес продажу бізнесу триватиме ще три місяці.

Те, що Вічунай груп не планує закривати завод у Росії, підтверджує і влада Калінінградської області. За словами заступника міністра економіки регіону Ірини Гракової, підприємство не зупиняє свою діяльність у Росії і жодних передумов для цього немає.

Вічунай груп – один з найбільших у Європі виробників крабових паличок та інших продуктів із сурімі та риби. До складу групи входить 10 заводів. Крім російського, один в Іспанії та вісім – у Прибалтиці. На підприємствах групи працює 9000 працівників. Власник Вічунай Вісвалдас Матіошайтіс вважається найбагатшим мером і литовцем – його статки становлять 120 мільйонів євро.