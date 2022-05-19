G7 готує для України пакет фінансової допомоги на €15 млрд – Washington Post
Країни Великої сімки (G7) готують пакет фінансової допомоги для України.
Як пише The Washington Post, мова йде про €15 млрд, частину з яких непотрібно буде повертати.
Планується, що фінансовий пакет допомоги буде складатись переважно з грантової допомоги, який здійснюватиметься протягом трьох місяців.
Фінансова підтримка з боку G7 буде призначена для покриття дефіциту України протягом трьох місяців, що рівносильно короткостроковій економічній допомозі. Світові лідери дали чітко зрозуміти, що в майбутньому може знадобитися набагато більша фінансова підтримка для відновлення України, що вже матиме довгострокову фінансову допомогу.
Допомога з боку країн Сімки надаватиметься може бути наданий через кілька партнерів, включаючи Міжнародний валютний фонд.
Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив деталі про План Євросоюзу щодо відновлення України.
За даними прем’єра, загальний план спиратиметься на 4 стовпи:
- відновлення всієї інфраструктури за найновішими стандартами та європейською політикою;
- модернізацію української держави та інститутів;
- максимальну інтеграцію України з ЄС у всіх сферах та напрямках;
- економічну трансформацію, включно з новими можливостями для українського бізнесу.