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Факты / Мир

Премьер рассказал детали Плана Еврокомиссии по восстановлению Украины

Анастасия Гевко, редактор ленты
Премьер рассказал детали Плана Еврокомиссии по восстановлению Украины
Фото: Правительственный портал

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о деталях Плана Еврокомиссии по восстановлению Украины. 

Соответствующую информацию он опубликовал у себя в Telegram в среду, 18 мая.

– Уже сейчас предлагается предоставить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором, – комментирует выделение помощи премьер.

Он подчеркнул, что главным в этом плане является официально оформленный месседж, который подтверждает, что ЕС “станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины”. 

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– Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам. Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления, – объяснил Шмыгаль.

Он уточнил, что собственницей процесса будет Украина, но для максимальной прозрачности и эффективности будут привлечены европейские партнеры. 

По данным премьера, общий план будет опираться на 4 столба:

  • восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике;
  • модернизацию украинского государства и институтов;
  • максимальную интеграцию Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;
  • экономическую трансформацию, включая новые возможности для украинского бизнеса.

Премьер-министр высказал благодарность Еврокомиссии за принятие этого документа, “что демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной”.

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