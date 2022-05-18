Премьер рассказал детали Плана Еврокомиссии по восстановлению Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о деталях Плана Еврокомиссии по восстановлению Украины.
Соответствующую информацию он опубликовал у себя в Telegram в среду, 18 мая.
– Уже сейчас предлагается предоставить Украине €9 млрд макрофинансовой помощи. Это станет очень существенной помощью для нашего государства. В условиях, когда Россия хочет затянуть войну, наши европейские союзники демонстрируют, что мы точно не останемся один на один с агрессором, – комментирует выделение помощи премьер.
Он подчеркнул, что главным в этом плане является официально оформленный месседж, который подтверждает, что ЕС “станет ключевым игроком в будущем восстановлении Украины”.
– Мы вместе будем не просто восстанавливать то, что разрушили россияне, а будем строить новую Украину. По новым европейским правилам. Европейский Союз будет опираться на план, который разрабатывает наш Нацсовет по вопросам послевоенного восстановления, – объяснил Шмыгаль.
Он уточнил, что собственницей процесса будет Украина, но для максимальной прозрачности и эффективности будут привлечены европейские партнеры.
По данным премьера, общий план будет опираться на 4 столба:
- восстановление всей инфраструктуры по новейшим стандартам и европейской политике;
- модернизацию украинского государства и институтов;
- максимальную интеграцию Украины с ЕС во всех сферах и направлениях;
- экономическую трансформацию, включая новые возможности для украинского бизнеса.
Премьер-министр высказал благодарность Еврокомиссии за принятие этого документа, “что демонстрирует чрезвычайный уровень солидарности с нашей страной”.