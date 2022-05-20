Май, 20 в 17:50

Национальный банк Украины в пятницу, 20 мая, отменил ограничение курса продажи валюты.

– Национальный банк Украины с 21 мая 2022 отменяет ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте банка в пятницу, 20 мая.

Также сообщается об отмене аналогичных ограничений на установление курса, согласно которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за рубежом.

– Снятие ограничений на установление курсов, по которым банки продают валюту населению, улучшит условия работы легальных субъектов рынка. Это будет способствовать усилению конкуренции, повышению ликвидности легального сегмента и уменьшению объема нелегальных операций. Все это сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте, – считает замглавы НБУ Юрий Гелетий.