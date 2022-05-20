Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

НБУ зняв обмеження курсу продажу валюти

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
євро_валюта_курс валют_гроші
Фото: Depositphotos

Національний банк України у п’ятницю, 20 травня, скасував обмеження курсу продажу валюти.

– Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті банку у п’ятницю, 20 травня.

Також повідомляється про відміну аналогічних обмежень на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картами за кордоном.

– Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті, – вважає заступник голови НБУ Юрій Гелетій.

Фото: Факти ICTV

Читайте
НБУ хоче повернути плаваючий курс: як це позначиться на вартості валют

Зараз дивляться

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка