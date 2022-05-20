Травень, 20 в 17:50

Національний банк України у п’ятницю, 20 травня, скасував обмеження курсу продажу валюти.

– Національний банк України з 21 травня 2022 року скасовує обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%, – йдеться у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті банку у п’ятницю, 20 травня.

Також повідомляється про відміну аналогічних обмежень на встановлення курсу, згідно з яким банки списують з рахунків клієнтів кошти в гривні, якщо клієнти розраховуються гривневими картами за кордоном.

– Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, покращить умови роботи легальних суб’єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Все це зробить валютний ринок стійкішим і сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті, – вважає заступник голови НБУ Юрій Гелетій.