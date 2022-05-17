Май, 17 в 17:55

Глава Национального банка Кирилл Шевченко заявил в интервью изданию The Asahi Shimbun, что НБУ рассматривает возвращение плавающего курса валют “в целях повышения стабильности экономики”.

– Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок, – заявил Шевченко.

По его словам, отклонение рыночного курса от официального, зафиксированного в начале войны, является “крошечным”. Он отметил, что власти специально зафиксировали обменный курс в начале войны, чтобы избежать существенного обесценивания гривны.

Разморозка курса валют – насколько может вырасти доллар и евро

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что решение о разморозке еще находится на уровне рассмотрения, а это означает, что плавающий курс может не вернуться в ближайшие месяцы.

Сейчас смотрят

– Я думаю, что НБУ будет принимать такое решение, когда будет видеть, что риски значительных валютных колебаний ограничены. То есть не будет резкого падения курса гривны после того, как он снимет это ограничение, – сказал эксперт.

Он добавил, что если говорить о границах колебания курса после разморозки – стоит обратить внимание на то, сколько стоит валюта сегодня на черном и сером рынке в обменниках.

– Там курс где-то 33-34 грн. Зависит от региона. Это указывает на то, что разница чуть больше 10% с официальным курсом (зафиксированным на уровне 29,25 грн за $1, – Ред.). Все зависит от того, когда именно это сделают. Ведь в экономике может быть множество дополнительных шоков, и НБУ в ближайшее время, я думаю, не будет идти на снятие этого ограничения. Когда с учетом военной ситуации станет понятно, что риски уже минимальны, тогда это и введут, – резюмировал Фурса.

Источник: The Asahi Shimbun