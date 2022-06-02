Июнь, 02 в 14:31

Правление Нацбанка приняло решение повысить учетную ставку до 25% годовых.

Об этом сообщает пресс-центр НБУ.

Таким образом, Национальный банк хочет защитить гривневые доходы и сбережения украинцев, увеличить привлекательность гривневых активов и снизить давление на валютном рынке. Это поможет обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляцию во время войны.

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В НБУ напомнят, что в начале полномасштабной войны регулятор решил не принимать решения по учетной ставке. Тогда это было оправдано в условиях психологического шока из-за военных действий.

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Содержание обменного курса обеспечивалось валютными ограничениями для понижения спроса на валюту. Однако психологический шок постепенно отошел.

— В настоящее время при отсутствии должного вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики. Девальвационные ожидания граждан и бизнеса неустойчивы и чувствительны к развитию военной ситуации. Как следствие, интервенции Национального банка по продаже валюты выросли с 2 млрд долларов в среднем за месяц в марте-апреле до 3,4 млрд долларов в мае, — отмечают в НБУ.

В апреле инфляция ускорилась до 16,4% в годовом исчислении, базовая инфляция – до 13% г/г. За месяц цены выросли на 3,1%. В мае инфляция продолжила рост.

В НБУ отмечают, что ускорение инфляции будет происходить и в ближайшие месяцы.

Поэтому Национальный банк решил повысить учетную ставку сразу на 15 пунктов – до 25%.

Нацбанк Украины в пятницу, 20 мая, отменил ограничение курса продажи валюты.