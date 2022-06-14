Июнь, 14 в 15:40

Сегодня трудно представить нашу жизнь без безналичных расчетов. Наиболее популярными в Украине являются электронные платежные системы Visa и MasterCard.

Именно они помогают заменить наличные на безналичные расчеты и повысить уровень безопасности средств.

Чем отличаются системы Visa и MasterCard и какой вариант лучше выбрать для собственных нужд — узнавали Факты ICTV.

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Что такое платежные системы

Они предназначены для осуществления платежных операций, чаще всего в интернете. С помощью платежной системы можно осуществлять расчет за различные товары и услуги.

Например, оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, кабельное или спутниковое телевидение, покупки в интернет-магазинах и тому подобное.

Visa — американская платежная система, которая представлена в 200 странах мира и обеспечивает осуществление безналичных платежей между субъектами товарно-денежных отношений.

Наибольший уровень доверия у фирмы в странах Северной Америки, наименьший – в странах Азии.

MasterCard — международная платежная система, представленная в 210 странах мира и расположенная в США. С ее помощью можно совершать безналичные операции со своим банковским счетом, оплачивать покупки в интернете, переводить денежные средства.

Итак, Visa и MasterCard – глобальные платежные системы, которые принимают к оплате в большинстве стран.

В чем разница между Visa и MasterCard

Преимущественно, разница между ними носит сугубо технический характер. Поскольку системы конкурируют между собой, принципиальной разницы в обслуживании карты нет.

Например, эти две системы предлагают несколько видов карт:

Стандартные . К ним относятся Visa Classic, Visa Business и MasterCard Standard. Эти карты подходят для покупок в интернете, снятия наличных через банкомат, проведения оплаты через терминал.

. К ним относятся Visa Classic, Visa Business и MasterCard Standard. Эти карты подходят для покупок в интернете, снятия наличных через банкомат, проведения оплаты через терминал. Электронные . Visa Electron, MasterCard Electronic, Maestro — это карты с ограничением на покупки в интернете.

. Visa Electron, MasterCard Electronic, Maestro — это карты с ограничением на покупки в интернете. Премиальные. Категории MasterCard и Visa Platinum или Gold. Эти карты незаменимы в путешествии, поскольку можно сэкономить на многих вещах. За рубежом можно взять автомобиль напрокат со скидкой. Кстати, страхование владельца карты входит в стоимость ее обслуживания.

Пользователи этих двух платежных систем могут обеспечить дополнительную безопасность своим деньгам с помощью технологии 3D Secure.

Если вы пользуетесь картой на территории Украины, различия между системами почти нет.

Карта Visa используется в Украине для создания счетов в долларах и гривне, карта MasterCard – в евро или гривне. Тем не менее, после открытия к конкретной карте можно привязать счет в необходимой валюте.

Конверсия средств в валюте счета также будет отличаться в зависимости от платежной системы, что связано с особенностями рынка. Считается, что Visa надежнее, чем MasterCard, и дает больше гарантий.

Привязка у Visa идет к доллару, у MasterCard — к евро, но это обстоятельство условное, потому что при необходимости счет можно привязать к любой валюте.

Так или иначе, стоимость обслуживания карт Visa и MasterCard одинакова, поэтому существенной разницы нет.

Но лидирует в Украине все-таки MasterCard. Все потому, что карта этого бренда более удобна для путешествий по странам Евросоюза.

Основные отличия

К ним можно отнести: