Платежные системы Visa и MasterCard: каковы преимущества и разница
Сегодня трудно представить нашу жизнь без безналичных расчетов. Наиболее популярными в Украине являются электронные платежные системы Visa и MasterCard.
Именно они помогают заменить наличные на безналичные расчеты и повысить уровень безопасности средств.
Чем отличаются системы Visa и MasterCard и какой вариант лучше выбрать для собственных нужд — узнавали Факты ICTV.
Что такое платежные системы
Они предназначены для осуществления платежных операций, чаще всего в интернете. С помощью платежной системы можно осуществлять расчет за различные товары и услуги.
Например, оплачивать мобильную связь, коммунальные услуги, кабельное или спутниковое телевидение, покупки в интернет-магазинах и тому подобное.
Visa — американская платежная система, которая представлена в 200 странах мира и обеспечивает осуществление безналичных платежей между субъектами товарно-денежных отношений.
Наибольший уровень доверия у фирмы в странах Северной Америки, наименьший – в странах Азии.
MasterCard — международная платежная система, представленная в 210 странах мира и расположенная в США. С ее помощью можно совершать безналичные операции со своим банковским счетом, оплачивать покупки в интернете, переводить денежные средства.
Итак, Visa и MasterCard – глобальные платежные системы, которые принимают к оплате в большинстве стран.
В чем разница между Visa и MasterCard
Преимущественно, разница между ними носит сугубо технический характер. Поскольку системы конкурируют между собой, принципиальной разницы в обслуживании карты нет.
Например, эти две системы предлагают несколько видов карт:
- Стандартные. К ним относятся Visa Classic, Visa Business и MasterCard Standard. Эти карты подходят для покупок в интернете, снятия наличных через банкомат, проведения оплаты через терминал.
- Электронные. Visa Electron, MasterCard Electronic, Maestro — это карты с ограничением на покупки в интернете.
- Премиальные. Категории MasterCard и Visa Platinum или Gold. Эти карты незаменимы в путешествии, поскольку можно сэкономить на многих вещах. За рубежом можно взять автомобиль напрокат со скидкой. Кстати, страхование владельца карты входит в стоимость ее обслуживания.
Пользователи этих двух платежных систем могут обеспечить дополнительную безопасность своим деньгам с помощью технологии 3D Secure.
Если вы пользуетесь картой на территории Украины, различия между системами почти нет.
Карта Visa используется в Украине для создания счетов в долларах и гривне, карта MasterCard – в евро или гривне. Тем не менее, после открытия к конкретной карте можно привязать счет в необходимой валюте.
Конверсия средств в валюте счета также будет отличаться в зависимости от платежной системы, что связано с особенностями рынка. Считается, что Visa надежнее, чем MasterCard, и дает больше гарантий.
Привязка у Visa идет к доллару, у MasterCard — к евро, но это обстоятельство условное, потому что при необходимости счет можно привязать к любой валюте.
Так или иначе, стоимость обслуживания карт Visa и MasterCard одинакова, поэтому существенной разницы нет.
Но лидирует в Украине все-таки MasterCard. Все потому, что карта этого бренда более удобна для путешествий по странам Евросоюза.
Основные отличия
К ним можно отнести:
- Охват рынка. Visa принадлежит около 28% платежных карт мира, в то время как MasterCard – лишь 20%.
- Территориальное представительство. Visa используется в 200 странах мира, а MasterCard – в 210 государствах.
- Влияние на развитие рынка. Visa — пионер безналичных платежей, создавший первую в мире сеть банкоматов и карты для предоплаты.
- Платежи P2P (от человека человеку). Visa дает возможность осуществлять Р2Р-платежи, в отличие от MasterCard.
- Код для электронных услуг. При совершении покупок в глобальной сети для Visa применяется код CVV2, для MasterCard – CVC2.
- Обслуживаются валюты в Украине. Карта Visa открывается для долларовых и гривневых счетов, карта MasterCard – для счетов в евро или гривне.
- Конверсия валюты. Если по карте Visa или MasterCard происходит интернет-покупка в отличной от основного счета валюте, курсы конверсии будут отличаться.