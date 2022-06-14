Червень, 14 в 15:40

Сьогодні важко уявити наше життя без безготівкових розрахунків. Найбільш популярними в Україні є електронні платіжні системи Visa і MasterCard. Саме вони допомагають замінити готівку на безготівкові розрахунки і підвищити рівень безпеки коштів.

Чим відрізняються системи Visa та MasterCard і який варіант краще вибрати для власних потреб – дізнавалися Факти ICTV.

Що таке платіжні системи

Вони призначені для здійснення платіжних операцій, найчастіше в інтернеті. За допомогою платіжної системи можна здійснювати розрахунок за різноманітні товари та послуги.

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Наприклад, оплачувати мобільний зв’язок, комунальні послуги, кабельне або супутникове телебачення, покупки в інтернет-магазинах тощо.

Visa – американська платіжна система, яка представлена ​​в 200 країнах світу і забезпечує здійснення безготівкових платежів між суб’єктами товарно-грошових відносин.

Найбільший рівень довіри у фірми в країнах Північної Америки, найменший – у країнах Азії.

MasterCard – міжнародна платіжна система, представлена ​​в 210 країнах світу і розташована в США. З її допомогою можна здійснювати безготівкові операції зі своїм банківським рахунком, оплачувати покупки в інтернеті, переказувати грошові кошти.

Отож, Visa і MasterCard – глобальні платіжні системи, які приймають до оплати в переважній більшості країн.

Яка різниця між Visa та Mastercard

Переважно, різниця між ними носить суто технічний характер. Оскільки системи конкурують між собою, принципової різниці в обслуговуванні картки немає.

Наприклад, ці дві системи пропонують кілька видів карток:

Стандартні . До них відносяться Visa Classic, Visa Business та Mastercard Standart. Ці картки підходять для покупок в інтернеті, зняття готівки через банкомат, проведення оплати через термінал.

. До них відносяться Visa Classic, Visa Business та Mastercard Standart. Ці картки підходять для покупок в інтернеті, зняття готівки через банкомат, проведення оплати через термінал. Електронні . Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro – це карти з обмеженням на покупки в інтернеті.

. Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro – це карти з обмеженням на покупки в інтернеті. Преміальні. Mastercard та Visa категорії Platinum або Gold. Ці картки незамінні у подорожі, оскільки можна заощадити на багатьох речах. За кордоном можна взяти автомобіль напрокат зі знижкою. До речі, страхування власника картки входить у вартість її обслуговування.

Користувачі цих двох платіжних систем можуть забезпечити додаткову безпеку своїм грошам за допомогою технології 3D Secure.

Якщо ви користуєтесь карткою на території України, то відмінності між системами майже немає.

Картка Visa використовується в Україні для створення рахунків в доларах і гривні, карта MasterCard – в євро або гривні. Тим не менше, після відкриття, до конкретної карти можна прив’язати рахунок в необхідній валюті.

Конверсія коштів у валюті рахунку також буде відрізнятися в залежності від платіжної системи, що пов’язано з особливостями ринку. Вважається, що Віза надійніша, ніж МастерКард і дає більше гарантій.

Прив’язка у Віза йде до долара, у MasterCard – до євро, але ця обставина умовна, бо при необхідності рахунок можна прив’язати до будь-якої валюти.

Так чи інакше, вартість обслуговування карток Visa та Mastercard однакова, тому суттєвої різниці немає.

Але лідирує в Україні все таки Mastercard. Все тому, що карта цього бренду зручніша для подорожей країнами Євросоюзу.

Основні відмінності

До них можна віднести: