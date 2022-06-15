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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Газ по 7,96 грн за куб: близько 9 млн сімей автоматично підключили до Нафтогазу

Олексій Савіцький, Журналіст Факти ICTV, оглядач енергетичних ринків
Газ
Фото: Depositphotos

8,8 млн українських домогосподарств, які отримували газ від постачальника “останньої надії” (ПОН), автоматично підключили до реєстру Газопостачальної компанії Нафтогаз України на тарифний план Фіксований – 7,96 грн/куб. м (з ПДВ, без вартості розподілу).

Відповідне рішення ухвалили Оператор ГТС та Міністерство енергетики України.

Зміна газопостачальної компанії та ціни палива стосується всіх споживачів, які раніше отримували природний газ від 17 постачальників під брендом ТВІЙ ГАЗЗБУТ (104.ua) у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Чернігівській областях, а також ТОВ Одесагаз-Постачання. Із 1 травня 2022 року їх перевели до Нафтогазу.

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– Звертаємо увагу, що нові клієнти проводять оплати з попереднім постачальником за газ, отриманий до 30 квітня 2022 року, а з 1 травня 2022 року оплачують газ на рахунки ГК Нафтогаз України, – наголошують у компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8,8 млн українських домогосподарств перейшли до постачальника “останньої надії” з 1 червня, а не 1 травня. Після чого споживачі мали обрати собі постійного постачальника й укласти з ним угоду протягом 60 діб.

Тепер же, згідно з рішенням ОГТСУ та Міненерго, українців до нової газопостачальної компанії – Нафтогазу – перевели автоматично.

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Джерело: Нафтогаз

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