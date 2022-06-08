Июнь, 08 в 14:15

В июне количество снабжающих компаний на рынке газа для населения резко сократилось.

Из 41 поставщика в мае сейчас осталось всего 14. Об этом говорится в обзоре информационно-консультационного центра ГазПравда.

Среди компаний, которые не обнародовали годовое предложение в июне и оставили рынок, в частности, 17 региональных газсбытов в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

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8,8 млн их бывших клиентов сейчас получают газ от поставщика последней надежды (ППН), функцию которого выполняет газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

Теперь потребители, которые попали к поставщику последней надежды, имеют до 60 дней на поиск новой, постоянной газоснабжающей компании.

По данным ГазПравды, в июне таких компаний осталось 14. Они предлагают цены от 7,70 до 29,95 грн за куб. м. Самую низкую цену – 7,70 грн за куб. м – предложил поставщик Эру Людям. На втором месте – Энерджи Трейд Групп с ценой 7,79 грн за куб. м. Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины с ценой 7,96 грн за куб. м – на третьем месте.

Цена газа остальных небольших частных поставщиков в рейтинге колеблется от 7,98 до 29,95 грн за куб. м.

Напомним, что украинцы могут самостоятельно проверить, не попали ли они к поставщику последней надежды с 1 июня. Для этого нужно зайти на платформу Оператора ГТС Украины, ввести свой ЕIC-код (его можно найти в платежке за газ или в заключенном с вашим оператором Договоре на распределение природного газа).

После этого система оповестит, есть ли у вас постоянный поставщик газа.