Июль, 09 в 19:52

Экономист, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко считает необходимым отменить фиксированный курс гривны к доллару, введенный в начале полномасштабной войны.

Об этом он заявил в одном из интервью. По словам Устенко, пора возвращаться к рыночному курсу национальной валюты.

– Мне кажется, что пришло время отмены фиксированного курса – надо переходить к рыночному курсу, который уже существует. Какой смысл держать два курса сразу? То есть мы сейчас находимся в условиях, когда Национальный банк вроде бы фиксирует курс на 29,25 (грн за доллар, — Ред.), а с другой стороны есть курс, который мы видим на реальном рынке, который находится в пределах по меньшей мере от 33 до 36 грн за один доллар, – отметил экономист.

Устенко объяснил, что в случае отказа от фиксированного курса гривны рыночный курс может несколько снизиться.

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– Пора переходить к нормальному рыночному курсу. Тем более что нужно поддержать наших экспортеров и Министерство финансов, которое собирает налоги, в том числе и от импорта, — добавил советник президента.

Он подчеркнул, что Национальный банк Украины в условиях войны “сделал возможное и невозможное”, и украинская финансовая система выстояла в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ.

– Сейчас можно в этом направлении делать послабления, – убежден Устенко.

Как известно, после вторжения войск РФ в феврале этого года Нацбанк решил зафиксировать официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/доллар США. Фиксация обменного курса должна была помочь сдержать инфляционные процессы.

В то же время глава Национального банка Кирилл Шевченко не исключал, что НБУ в будущем может рассмотреть отказ от фиксированного валютного курса и возвращение плавающего курса “в целях повышения стабильности экономики”.