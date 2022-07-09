Липень, 09 в 19:52

Економіст, радник президента України з економічних питань Олег Устенко вважає за необхідне скасувати фіксований курс гривні до долара, запроваджений на початку повномасштабної війни.

Про це він заявив в одному з інтерв’ю. За словами Устенка, настав час повертатися до ринкового курсу національної валюти.

– Мені здається, що настав уже час скасування фіксованого курсу – треба переходити до ринкового курсу, який вже існує. Який сенс тримати два курси відразу? Тобто ми зараз знаходимося в умовах, коли Національний банк начебто фіксує курс на 29,25 (грн за долар, – Ред.), а з іншого боку є курс, який ми бачимо на реальному ринку, який знаходиться в межах щонайменше від 33 до 36 грн за один долар, – зазначив економіст.

Устенко пояснив, що в разі відмови від фіксованого курсу гривні ринковий курс може трохи знизитися.

Зараз дивляться

– Вже час переходити до нормального ринкового курсу. Тим паче, що треба підтримати наших експортерів, і Міністерство фінансів, яке збирає податки, в тому числі й від імпорту, – додав радник президента.

Він наголосив, що Національний банк України в умовах війни “зробив можливе і неможливе”, й українська фінансова система вистояла в перші місяці повномасштабної агресії РФ.

– Зараз можна в цьому напрямку робити послаблення, – переконаний Устенко.

Як відомо, після вторгнення військ РФ у лютому цього року Нацбанк вирішив зафіксувати офіційний курс гривні на рівні 29,25 грн/долар США. Фіксація обмінного курсу мала допомогти стримати інфляційні процеси.

Водночас голова Національного банку Кирило Шевченко не виключав, що НБУ в майбутньому може розглянути відмову від фіксованого валютного курсу та повернення плаваючого курсу “з метою підвищення стабільності економіки”.