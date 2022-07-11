Ринат Ахметов заявил о передаче государству всех своих медиа

Июль, 11 в 18:15

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что передает свой медийный бизнес, в частности, телеканалы Украина и Украина 24, в пользу государства.

Об этом говорится в заявлении Ахметова, обнародованном пресс-службой его компании System Capital Management.

– Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ, — говорится в заявлении.

Бизнесмен объяснил, что такое решение было продиктовано вступлением в силу закона О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

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— Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях, — отметил Ахметов.

По словам Ахметова, общий объем вложенных в медиахолдинг инвестиций — более $1,5 млрд. Всего в медиахолдинге работают 4 тыс. человек.

Отметим, что в Медиа Группу Украина входят более десяти телеканалов и онлайн-изданий: Украина, Украина 24, НЛО TV, Индиго TV, Футбол 1/2/3, 34 телеканал (региональный), оператор спутникового вещания Xtra TV, платформа OLL.TV, агентство Медиа Партнерство Баинг, сайт Сегодня, кроссплатформенный проект Vogue.UA.

Источник: SCM

Фото: SCM