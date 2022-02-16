Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о стратегии обеспечения государственной безопасности, в которой определены реальные и потенциальные угрозы для Украины.
Как говорится в документе, Российская Федерация продолжает гибридную войну против Украины.
При этом она применяет политические, экономические, информационно-психологические средства и кибератаки.
При этом деятельность оккупационных администраций в ОРДЛО и временно оккупированном Крыму может угрожать украинской госбезопасности.
Как отмечается, деструктивная пропаганда за границей и внутри страны разжигает и провоцирует конфликты, а также подрывает общественное единство.
Нынешнее состояние системы стратегических коммуникаций затрудняет нейтрализацию этой опасности на фоне информационной экспансии России.
В документе указано, что олигархи установили контроль над стратегическими предприятиями и отраслями национальной экономики, в том числе из-за влияния политических институтов и процессов.
– Государственная политика… направляется на своевременное выявление и предотвращение внешних и внутренних угроз государственной безопасности Украины, прекращение разведывательных, террористических, диверсионных и других противоправных посягательств специальных служб иностранных государств, а также организаций, отдельных групп и лиц на государственную безопасность Украины, – сказано в документе.