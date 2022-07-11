Рінат Ахметов заявив про передачу державі усіх своїх медіа

Липень, 11 в 18:15

Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали Україна та Україна 24, на користь державі.

Про це йдеться у заяві Ахметова, яку оприлюднила пресслужба його компанії System Capital Management.

— Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ, – йдеться у заяві.

Бізнесмен пояснив, що таке рішення було продиктоване набранням чинності закону Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).

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— Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах, – зазначив Ахметов.

За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, — понад $1,5 млрд. Загалом у медіахолдингу працюють 4 тис. людей.

Зазначимо, що до Медіа Групи Україна входять понад десять телеканалів та онлайн-видань: Україна, Україна 24, НЛО TV, Індиго TV, Футбол 1/2/3, 34 телеканал (регіональний), оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV, агенція Медіа Партнерство Баінг, сайт Сегодня, кросплатформний проєкт Vogue.UA.

Джерело: SCM

Фото: SCM