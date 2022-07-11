Рінат Ахметов заявив про передачу державі усіх своїх медіа
Український бізнесмен Рінат Ахметов заявив, що передає свій медійний бізнес, зокрема телеканали Україна та Україна 24, на користь державі.
Про це йдеться у заяві Ахметова, яку оприлюднила пресслужба його компанії System Capital Management.
— Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цього тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МГУ, – йдеться у заяві.
Бізнесмен пояснив, що таке рішення було продиктоване набранням чинності закону Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів).
— Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах, – зазначив Ахметов.
За словами Ахметова, загальний обсяг інвестицій, які вклали у медіахолдинг, — понад $1,5 млрд. Загалом у медіахолдингу працюють 4 тис. людей.
Зазначимо, що до Медіа Групи Україна входять понад десять телеканалів та онлайн-видань: Україна, Україна 24, НЛО TV, Індиго TV, Футбол 1/2/3, 34 телеканал (регіональний), оператор супутникового мовлення Xtra TV, платформа OLL.TV, агенція Медіа Партнерство Баінг, сайт Сегодня, кросплатформний проєкт Vogue.UA.
Джерело: SCM
Фото: SCM