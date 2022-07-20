Кабмин будет просить владельцев евробондов об отсрочке выплаты процентов на два года

Июль, 20 в 11:45

В целях эффективного управления госдолгом в условиях военного положения Украина предложит держателям еврооблигаций добровольно продлить срок обращения всех внешних займов на два года и отсрочить на 24 месяца уплату дохода по ним. Соответствующее постановление №805 Кабмин одобрил 19 июля.

Если же владельцы ценных бумаг откажутся, правительство продолжит их обслуживание.

С соответствующими предложениями к держателям евробондов и бюджетному комитету парламента должен обратиться Минфин.

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– В связи с осуществлением сделок с государственным долгом (далее – сделки) обеспечить уплату процентного дохода по облигациям 2018 года первой серии, причитающейся к уплате 1 августа 2022 года, не ранее даты проведения держателями таких облигаций голосования по изменениям в условиях их выпуска, но в случае, когда держатели не согласуют указанные изменения, то не позже окончания предусмотренного условиями выпуска соответствующих облигаций льготного периода осуществления платежей по ним, – говорится в постановлении Кабмина.

Накануне, 19 июля, впервые с начала полномасштабного вторжения РФ Минфин Украины повысил ставки по военным облигациям.

Также на аукционе реализовано военных облигаций более чем на 2,86 млрд грн. Эти средства привлечены в государственный бюджет для обеспечения финансовых потребностей в условиях военного положения.