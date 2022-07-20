Бюджетний комітет ВР погодив відтермінування виплат за єврооблігаціями – що це означає

Липень, 20 в 17:16

Бюджетний Комітет ВРУ погодив постанову уряду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на наступні 24 місяці до серпня 2024 року. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Йдеться про загальну суму облігацій розміром $17 млрд. При цьому відсотковий дохід буде нараховуватись, однак буде сплачений пізніше.

— Фактично уряд капіталізує відсотки. У будь-який час уряд може зупинити відстрочення та сплатити відсотки, як тільки наша фінансова ситуація покращиться. Рішення ухвалили одноголосно – 21, – написав Железняк.

За останніми даними Мінфіну, станом на 1 липня Україна вже спрямувала 62,1 млрд грн на обслуговування держборгу, це третя за величиною стаття видатків держави за останні пів року.

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Що це означає?

Завдяки цій процедурі Україна може заощадити близько $5 млрд на інші потреби держави у період дії відстрочки платежів.

У Мінфіні зазначили, що в інвесторів буде 2 тижні погодитися на нові умови. Якщо буде більшість голосів інвесторів, це буде вважатися консенсусом.

На думку Железняка, запропонований Україною варіант – “дуже м’який сценарій навіть у порівнянні з реструктуризацією боргу 2015 року” та дозволить зберегти довіру інвесторів.

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Джерело: Ярослав Железняк