Июнь, 30 в 23:36

Украинские чиновники изучают возможность реструктуризации внешнего долга. Сейчас рассматриваются несколько сценариев.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По подсчетам Bloomberg, у Украины есть время по крайней мере до 1 сентября, когда ей предстоит погашение и выплата процентов на сумму $1,4 млрд. Официальный Киев в условиях масштабной войны изо всех сил пытается сохранить бюджет.

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По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Международный валютный фонд предлагает консультации и анализ финансового и долгового положения Украины. МВФ активно работает с украинскими властями с начала вторжения России.

Ни в МВФ, ни в Минфине Украины не захотели комментировать вопрос погашения долга.

По данным источников, один из вариантов, который рассматривает Украина, включает получение согласия об одобрении держателя облигаций для изменения условий выпущенных ценных бумаг. Другой вариант — использование замороженных активов России в качестве залога, но тут могут быть юридические нюансы.

В начале марта МВФ утвердил экстренный кредит для Украины в размере $1,4 млрд, отменив существующее резервное соглашение страны с Фондом, которому оставалось выплатить $2,2 млрд из первоначальных $5 млрд, утвержденных в 2020 году.

Отмечается, что переговоры подчеркивают стремление украинского правительства оставаться в хороших отношениях с глобальными инвесторами, чтобы иметь возможность восстанавливать страну после войны.

Долларовые и еврооблигации Украины торгуются ниже уровней, что указывает на кризис и риск реструктуризации. Облигации с погашением в сентябре торгуются с дисконтом более 40% к их номинальной стоимости.

По оценкам НБУ, в этом году экономика Украины может сократиться как минимум на 30%.