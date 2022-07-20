Кабмін проситиме власників євробондів про відстрочку виплати процентів на два роки

Липень, 20 в 11:45

З метою ефективного управління держборгом в умовах воєнного стану Україна запропонує утримувачам єврооблігацій добровільно продовжити термін обігу всіх зовнішніх позик на два роки та відстрочити на 24 місяці сплату доходу за ними. Відповідну постанову №805 Кабмін схалив 19 липня.

Якщо ж власники цінних паперів відмовляться, уряд продовжить їх обслуговування.

З відповідними пропозиціями до утримувачів євробондів та бюджетного комітету парламенту має звернутися Мінфін.

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– У зв’язку із здійсненням правочинів з державним боргом (далі – правочини) забезпечити сплату відсоткового доходу за облігаціями 2018 року першої серії, що належить до сплати 1 серпня 2022 року, не раніше дати проведення держателями таких облігацій голосування щодо змін до умов їх випуску, але у разі, коли держателі не погодять зазначених змін, то не пізніше спливу передбаченого умовами випуску відповідних облігацій пільгового періоду здійснення платежів за ними, – йдеться у постанові Кабміну.

Напередодні, 19 липня, вперше з початку повномасштабного вторгення РФ Мінфін України підвищив ставки за військовими облігаціями.

Також на аукціоні реалізовано військових облігації на понад 2,86 млрд грн. Ці кошти залучені до державного бюджету для забезпечення фінансових потреб в умовах воєнного стану.