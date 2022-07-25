Июль, 25 в 20:26

Довольно часто украинцы пользуются услугами онлайн-кредитов. Они позволяют быстро и легко получить необходимую сумму денег.

Предусмотрена ли какая-то ответственность за неуплату онлайн-кредита — читайте в нашем материале.

Что такое онлайн-кредит

Это одна из разновидностей традиционного кредитования, которое предоставляется онлайн, без живого общения с кредитором.

Сейчас смотрят

Для оформления онлайн-кредита достаточно отправить заявку через интернет и заключить электронный договор.

Для получения онлайн-кредита достаточно лишь паспорта, идентификационного кода и электронной подписи. Кредитодателями в таких кредитах выступают микрофинансовые организации.

Эти организации еще называют кредитными компаниями. В общем, это финансовые учреждения, которые предоставляют микрокредиты по упрощенной схеме.

Получить онлайн-кредит через микрофинансовые организации может каждый гражданин, даже если имеет плохую кредитную историю.

Преимущественно онлайн-кредиты выдаются под очень большие проценты, поэтому не все способны вовремя выплатить долг, или вообще не имеют возможности погасить кредит.

Что будет, если не платить онлайн-кредит

Вообще, в Украине предусмотрена ответственность за неуплату онлайн-кредита.

В случае невыполнения условий электронного кредитного договора сумма кредита, проценты по нему и проценты за просрочку срока возврата средств подлежат принудительному взысканию в судебном порядке.

Это грозит открытием исполнительного производства, арестом имущества, банковских счетов и тому подобное.

Однако это возможно лишь в случае, если микрофинансовое учреждение обратится в суд с соответствующим иском.

Но с началом полномасштабной войны правила несколько изменились.

— Согласно решению Торгово-промышленной палаты Украины от 26 февраля 2022 года, уплата по онлайн-кредитам и задолженность по ним считаются форс-мажором, поэтому даже если человек не будет его платить, никакой ответственности не будет, — говорит адвокат Иван Либерман.

Адвокат добавляет, что сегодня многие граждане злоупотребляют этим решением и умышленно не платят кредиты.