Липень, 25 в 20:26

Доволі часто українці користуються послугами онлайн-кредитів. Вони дозволяють швидко та легко отримати необхідну суму грошей.

Чи передбачена якась відповідальність за несплату онлайн-кредиту – читайте в нашому матеріалі.

Що таке онлайн-кредит

Це один з різновидів традиційного кредитування, який надається онлайн, без живого спілкування з кредитором.

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Для оформлення онлайн-кредиту достатньо надіслати заявку через інтернет та укласти електронний договір.

Для отримання онлайн-кредиту достатньо лише паспорту, ідентифікаційного коду та електронного підпису. Кредитодавцями у таких кредитах виступають мікрофінансові організації.

Ці організації ще називають кредитними компаніями. Загалом це фінансові установи, які надають мікрокредити за спрощеною схемою.

Отримати онлайн-кредит через мікрофінансові організації може кожен громадянин, навіть якщо має погану кредитну історію.

Переважно онлайн-кредити видаються під дуже великі відсотки, тому не всі здатні вчасно сплачувати борг, або взагалі не мають можливості погасити кредит.

Що буде, якщо не платити онлайн-кредит

Загалом в Україні передбачена відповідальність за несплату онлайн-кредиту.

У разі невиконання умов електронного кредитного договору сума кредиту, проценти за нього та відсотки за прострочення терміну повернення коштів підлягають примусовому стягненню в судовому порядку.

Це загрожує відкриттям виконавчого провадження, арештом майна та банківських рахунків тощо.

Проте це можливо лише у випадку, якщо мікрофінансова установа звернеться до суду з відповідним позовом.

Але з початком повномасштабної війни правила дещо змінились.

– Згідно з рішенням Торгово-промислової палати України від 26 лютого 2022 року, сплата по онлайн-кредитах та заборгованість по них визнані форс-мажором, тому навіть якщо людина не буде його сплачувати, жодної відповідальності не буде, – каже адвокат Іван Ліберман.

Адвокат додає, що сьогодні багато громадян зловживають цим рішенням та навмисне не сплачують кредити.