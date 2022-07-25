Примусове стягнення онлайн-кредиту: що буде за несплату
Доволі часто українці користуються послугами онлайн-кредитів. Вони дозволяють швидко та легко отримати необхідну суму грошей.
Чи передбачена якась відповідальність за несплату онлайн-кредиту – читайте в нашому матеріалі.
Що таке онлайн-кредит
Це один з різновидів традиційного кредитування, який надається онлайн, без живого спілкування з кредитором.
Для оформлення онлайн-кредиту достатньо надіслати заявку через інтернет та укласти електронний договір.
Для отримання онлайн-кредиту достатньо лише паспорту, ідентифікаційного коду та електронного підпису. Кредитодавцями у таких кредитах виступають мікрофінансові організації.
Ці організації ще називають кредитними компаніями. Загалом це фінансові установи, які надають мікрокредити за спрощеною схемою.
Отримати онлайн-кредит через мікрофінансові організації може кожен громадянин, навіть якщо має погану кредитну історію.
Переважно онлайн-кредити видаються під дуже великі відсотки, тому не всі здатні вчасно сплачувати борг, або взагалі не мають можливості погасити кредит.
Що буде, якщо не платити онлайн-кредит
Загалом в Україні передбачена відповідальність за несплату онлайн-кредиту.
У разі невиконання умов електронного кредитного договору сума кредиту, проценти за нього та відсотки за прострочення терміну повернення коштів підлягають примусовому стягненню в судовому порядку.
Це загрожує відкриттям виконавчого провадження, арештом майна та банківських рахунків тощо.
Проте це можливо лише у випадку, якщо мікрофінансова установа звернеться до суду з відповідним позовом.
Але з початком повномасштабної війни правила дещо змінились.
– Згідно з рішенням Торгово-промислової палати України від 26 лютого 2022 року, сплата по онлайн-кредитах та заборгованість по них визнані форс-мажором, тому навіть якщо людина не буде його сплачувати, жодної відповідальності не буде, – каже адвокат Іван Ліберман.
Адвокат додає, що сьогодні багато громадян зловживають цим рішенням та навмисне не сплачують кредити.
– Ще деякі громадяни стверджують, що на неокупованих територіях України їх зобов’язують сплачувати кредити. Ні. Торгово-промислова палата висунула це рішення стосовно усієї території України, – зауважив адвокат.